苗栗台13線驚悚雙屍案！男大生掛鐵網慘死 領路同學接警電話才知情

社會中心／苗栗報導

2大學生雙載出車禍，1人飛墜水溝、1人掛鐵絲網雙亡。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉台13線日前發生一起奪命車禍。林姓與李姓男大生28日與歐姓高中同學聚餐後，騎車雙載欲前往歐家續攤。歐男負責在前方領路，途中卻發現後方同學失聯，折返尋找未果，返家後不久接獲警方通知，才驚知兩名好友已因自撞電線桿雙亡。

這這起悲劇發生於寒假期間，林男（21歲）、李男（20歲）與歐姓高中同窗於28日中午相約聚餐，結束後三人分騎兩部機車，準備前往歐男家中遊玩。當時由歐男獨自騎車在前方負責領路，林男則載著李男緊隨其後。然而，當車隊行經苗栗頭屋鄉台13線22公里處時，歐男透過後視鏡發現後方同學的車影消失，雖立即沿原路折返搜尋，但因雙方距離拉大，並未發現異狀。

廣告 廣告

回苗栗找高中同學玩，2大學生雙載出車禍，1人飛墜水溝、1人掛鐵絲網雙亡。（圖／翻攝畫面）

歐男在遍尋不著友人的情況下先行返家，期間多次撥打兩名同學的手機，卻始終無人接聽。沒想到不久後，他便接獲警員來電通知這項噩耗。警方調查指出，林男騎乘的機車疑因車速過快或壓到異物失控，猛烈撞擊路邊電線桿。強大的撞擊力道導致林男被拋飛跌入路旁水溝，四肢嚴重骨折陷入昏迷；後座的李男則被彈飛掛在圍牆上方的鐵絲網上，衣物與肢體遭銳刺勾纏，現場血跡斑斑，景象怵目驚心。

警消獲報趕抵後，救護人員甚至需爬上建物頂樓才能將卡在鐵絲網上的李男救下，只是兩名傷者因傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。檢警於29日會同法醫進行相驗，初步判定兩人死因為多重創傷併發大量出血。對於好友開心聚會卻在路途中天人永隔，負責領路的歐男悲痛萬分，確切肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

內部吹哨！中國人口驚傳崩跌至5億 爆料：一年1400萬人因「零件」遇害

婚外情開房變調！女同事醒來見保險套怒告 法官曝「這關鍵」判男無罪

軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反

越南女借帳戶給室友慘背2千萬稅金！返台淪人球睡廟宇哭求活路

