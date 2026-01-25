苗栗台3線大型重機又出事 22歲騎士過彎自摔身亡

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣台3線今（25日）上午發生死亡車禍，年僅22歲的彭姓男子騎乘紅牌重機行經獅潭鄉路段時，疑似過彎不慎自摔，彭男當場沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。員警現場採證時，仍有多輛重機呼嘯而過；警方表示，台3線獅潭路段彎道多，已發生多起傷亡車禍，呼籲騎士減速慢行。

苗栗縣大湖警分局及消防局今天上午9時許接獲報案，台3線119.2公里處，也就是獅潭鄉北向路段發生車禍，現場1名騎士失去意識。警消立即派人前往搶救，到場發現是紅牌重機自摔，22歲彭姓騎士當場已無生命跡象，送醫搶救仍不治。

警方初步調查，彭男駕駛大型重機由台3線南往北方向內側車道，行經該路段過彎時不慎自摔。彭男經抽血檢驗體內沒有酒精反應，詳細事故原因仍有待調查釐清。

大湖分局呼籲，台3線獅潭路段彎道多，假日時常吸引大型重機飆速，易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛。

警方在現場採證時，仍有多輛重機呼嘯而過。民眾提供

彭男傷重不治，重機也嚴重毀損。民眾提供

台3線苗栗獅潭路段彎道多，警方呼籲重機減速慢行。民眾提供

發生自摔死亡事故的大型重機。民眾提供

