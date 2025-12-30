苗栗台72線延伸案卡關 5288人連署支持 110地主反對徵收

苗栗縣政府30日在後龍鎮公所召開第2場說明會，逾300位鄉親參與。（呂麗甄攝）

苗栗縣台72線延伸至台61線的「最後一哩路」工程爭議持續，地方居民意見分歧。先前逾300人表達反對，後又有5288人連署支持。30日縣府於後龍鎮公所召開第2場說明會，逾300位鄉親出席，就2條路線方案發表意見。就2條路線方案發表意見。溪洲里與南龍里110位地主由代表宋驊祐遞交連署請願書，表達不同意徵收。縣長鍾東錦表示，將持續與地主及民眾溝通，爭取最大共識。

苗栗縣政府今日於後龍鎮公所召開第2場地方說明會。會議由交通部公路局北區公路新建工程分局副分局長呂政安、縣長鍾東錦、立委陳超明、議長李文斌及多位議員與地方鄉親均到場參與，現場討論熱烈。

台72線原於民國81年核定，東接台3線、西連台61線，構成苗栗「九宮格」快速道路路網。然而當年因地方反對，西側僅完成至後龍台1線，與台61線仍相距約3公里，是全台12條東西向快速道路中唯一未能直接銜接南北向幹道的路段。隨交通需求增加，公路局於民國107年重啟可行性研究，110年核定延伸計畫，並縮減為兩個候選方案。

今年8月第1次地方說明會時，部分民眾表達反對並附上陳情書，中央原以為未獲地方共識而暫緩推動，引發議會關切。後龍鎮長謝清輝於短短2周內蒐集5,288份支持連署書送至縣府，再轉交公路局，促成第2次說明會順利舉行。

苗栗縣政府30日在後龍鎮公所召開第2場說明會，逾300位鄉親參與。溪洲里、南龍里110位地主由代表宋驊祐（左一）遞交連署請願書。（呂麗甄攝）

說明會中，溪洲里及南龍里共有110位地主由代表宋驊祐遞交連署請願書，表達不同意徵收的立場。地主強調，他們並非反對道路建設，而是希望採「河堤共構」方式，降低對居民的衝擊，也呼籲規畫應回歸專業討論，不被政治操作分化。

交通工務處指出，方案二沿後龍溪北岸堤防興建，拆遷建物多達35棟，橋墩須設於堤後坡，與民國113年修訂「跨河建造物審核要點」規定衝突，施工困難且環境影響大。經顧問公司專業評估，方案一路線採高架跨越台1線、台鐵及北勢溪，橋下設平面側車道供農路通行，也可做多功能利用，經濟效益較佳，因此成為優選方案。

縣長鍾東錦（站立）表示，台72線延伸聯絡道將接苗62線及台61線，是完善東西向快速道路的重要工程。縣府將持續與地主及居民溝通，爭取共識，確保工程順利推動。（呂麗甄攝）

縣長鍾東錦表示，這條聯絡道將連接苗62線、台72線及台61線，是完善苗栗東西向快速道路的重要工程。縣府了解部分地主因徵收而表達反對，將尊重其意見並持續溝通。他指出，部分居民對工程改變有疑慮，主要是未看到完整模擬圖，縣府會持續與地主及居民協商，並在補償、隔音措施上持續跟進。

鍾東錦表示，地方建設不會因此停擺，縣府、公所及議會將持續協調，爭取最大共識。台72線延伸完工後，將補齊苗栗快速道路最後一哩路，提升後龍及山海線交通便利，也可帶動地方產業與觀光。

