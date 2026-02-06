苗栗司馬限林道首見台灣黑熊 困陷阱獲救左掌截肢

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣泰安鄉司馬限林道19.5公里下邊坡處，日前發現1隻台灣黑熊受困陷阱，農業部林業及自然保育署新竹分署說，這是該地區首次出現黑熊蹤跡，成功救援後因左前掌傷重截肢。

雪霸國家公園管理處處長林文和今天告訴中央社，發現黑熊地點在園區外圍的林班地，民眾發現後，就近通報雪見管理站，雪管處也派遣多人前往協助。

他說，以往台灣黑熊出沒園區附近紀錄只在大雪山、觀霧等地，雪見則從未聽過；林保署新竹分署也說，這是雪見司馬限林道首次出現台灣黑熊蹤跡。

林保署新竹分署指出，4日下午接獲雪霸國家公園管理處雪見管理站轉報稱，泰安鄉公所劉姓水電包商在司馬限林道巡視水源管線時，發現司馬限林道19.5K下邊坡處有台灣黑熊受困套索陷阱，會同雪見管理站人員至通報地點確認後，立即動員展開救援。

新竹分署當晚會同雪管處、在地部落族人、生物多樣性研究所獸醫、野聲生態顧問公司團隊等，現場麻醉與初步檢傷，隨即將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站。

新竹分署說，受困黑熊為體重約31公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已於昨天進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後進行野放。

新竹分署自113年起即每年邀請轄內機關及部落參與黑熊救傷演練，以便在真實情況發生時能更快應對，此次黑熊獲救，將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」頒發獎勵金給通報人。

新竹分署提醒，黑熊族群已漸往淺山擴張並接近人類生活區域，建議山村居民住家周邊、露營區應加強食物、廚餘與垃圾管理，禽畜飼養設施亦應注意相關防護措施。同時，山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，可洽詢分署各工作站免費換發或申領改良式獵具，以避免誤捕黑熊等非目標物種。（編輯：李錫璋）1150206