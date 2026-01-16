苗栗吊臂車失控連撞11車！24歲外送員停路邊等餐被捲車底…驚悚畫面曝光

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗台6線一輛吊臂車沿路追撞11輛汽機車，一名24歲外送員停路邊等餐慘遭捲入車底。（圖／翻攝畫面）

苗栗台6線發生嚴重追撞車禍，一名53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車行經五谷陸橋口時，突然失控偏離車道，一頭撞上路邊停放的11輛汽機車。當時一名24歲熊貓外送員劉男，正好停在路邊等餐，慘遇橫禍被捲入吊臂車底，幸好劉男命大，僅受擦挫傷，經送醫治療後無大礙，目前警方正在釐清事故發生原因。

吊臂車沿路追撞11輛汽機車，外送員停路邊等餐慘遭捲入車底，熱心民眾上前救援。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，16日中午12時30分許，徐男（53歲）駕駛大型吊臂車沿台6線西往東行駛，行經五谷路橋口時，因不明原因偏離車道，一頭撞上違停及臨停在路邊4輛自小客車及7輛機車。

苗栗台6線一輛吊臂車失控追撞路邊11輛汽機車，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

當時一名熊貓外送員劉男（24歲）正好停在事故路段前等餐，下一秒就遭吊臂車從後方追撞，機車上的外送箱當場噴飛，劉男也被捲入車底，附近民眾見狀趕緊衝上前救人，幸好劉男命大，僅受擦挫傷，經送醫救治無大礙。

機車慘遭夾擊，外送箱慘遭壓扁變形，外送員奇蹟生還。（圖／翻攝畫面）

警方表示，肇事駕駛徐男酒測值零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。呼籲汽車駕駛人上路前，應定期檢修車輛煞車與機件狀況，確保行車安全，避免發生類似追撞事故，以確保自己與用路人生命財產安全。



