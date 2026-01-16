苗栗吊車疑剎車失靈 「連撞11車」外送員捲車底！

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗公館發生一起驚險的連環車禍，一輛70噸重的大型吊車，疑似 剎 車失靈，整輛車直接衝向路邊，連續撞擊11輛汽機車，1名外送員被捲入車底，還好只有受到輕傷，事故地點就在1家麵店前方，點餐的民眾看到自己車子被撞成一團，相當傻眼，還好沒有被這起連環車禍 受傷 。

監視器拍下大型吊車完全沒減速，直接往路邊掃過去，接連撞擊停等紅燈的白色小貨車與汽機車，路邊撞成一團，還有1名外送員受困車底，救護人員說：「這樣會不會痛。」24歲外送員劉姓男子肢體多處擦挫傷意識清楚，救護人員協助脫困後，小心翼翼將他搬到長背板，送醫急救。

驚險的車禍發生苗栗公館鄉，今（16）日下午1點多，這輛70噸的大型吊車，疑似剎車失靈，失控連續撞擊，3輛自小客車以及7輛機車，11輛車受損現場一片凌亂，民眾說：「有壓到人，第一次發生這麼嚴重的啦。」

車禍現場就在1家麵店前方，事故來得太突然，來買麵的民眾都被嚇壞了，民眾說：「這都是來買麵的客人，然後我們的客人車子夾在中間，還好他還沒有出去。」警方調查，這輛吊車從新竹來到苗栗公館工作，可能是剎車過熱出了問題，整輛車失去控制。

苗栗警分局第五組組長宋明峰說：「徐男駕駛大型吊車，至五谷陸橋路口時，不明原因偏離車道。」肇事的吊車司機徐姓男子沒有喝酒，事故原因警方要進一步調查採證，是不是剎車問題還是有其他因素，才會發生這起連環車禍。

