苗栗君毅高中學生獲2025亞洲技能競賽金牌

毅高中學生鄭宇翔、莊致齊在2025亞洲技能競賽榮獲金牌；副縣長邱俐俐仔聆聽學生設計



苗栗縣私立君毅中學資訊科學生鄭宇翔、莊致齊代表臺灣參加「2025第三屆亞洲技能競賽」青少年組「自主移動機器人」職類中勇奪金牌。苗栗縣副縣長邱俐俐7日上午頒發獎勵金1萬元表揚兩位同學的卓越表現，也鼓勵更多青年學子投入各領域技職教育，成為未來支撐地方發展的重要力量。



教練黃新福表示，莊致齊擅長拆解與組裝，鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，兩人自國中畢業後即投入高強度專業訓練，去年3月中區技能競賽中獲得第5名後，更加專注於精進技術，在反覆練習與不斷修正中累積實力，終於在7月全國技能競賽中脫穎而出、勇奪金牌，取得國手資格。

隨後進駐勞動部勞動力發展署桃竹苗分署接受國手培訓，在完善師資與設備支持下，由具國手培訓經驗的訓練師謝道明指導，透過模組化訓練與情境模擬，全面提升競賽實力，成功於亞洲賽場奪金。

副縣長邱俐俐表示，這面金牌不只是競賽的成果，更代表苗栗縣政府對技職教育的長期投入、對青年培力的累積，讓孩子16歲就能站上國際舞台，這背後是中央政府、學校、教練以及地方政府共同累積協辦的成果，縣政府會持續支持多元技職教育，讓孩子選擇在適合自己特質的領域被看見、被培養；也期待這一成功經驗鼓勵更多青年學子投入專業的學習，成為未來支撐地方發展的重要力量。