苗栗商辦大樓火警！消防雲梯車救出3人 1女命危送醫

平安夜不平安！苗栗市有民眾於今（24日）下午4時許，行經中山路時，目擊一棟商業大樓發生火災，於是趕緊打電話報案，消防人員接獲通報後，立即迅速派遣雲梯車前往現場，成功將逃至頂樓的三名民眾救出。

苗栗市一棟商業大樓發生火災。（圖／翻攝畫面）

隨後，消防隊在該棟大樓的五樓發現一名女性，當時她已無呼吸心跳，並且有燒燙傷情況，緊急被送往醫院治療。目前，現場仍在進行搜救工作，起火原因尚待調查。

苗栗市一棟商業大樓發生火災。（圖／翻攝畫面）

消防人員接獲通報後，立即迅速派遣雲梯車前往現場。（圖／翻攝畫面）

1女子命危。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

台南「港口王」助詐洗錢9億遭起訴 親大哥公司聲明切割

影/新北貢寮台2線2車對撞 自小客騎上護欄險墜落

回堵近10公里！ 國1北上銅鑼段砂石車擦撞護欄翻覆