苗栗啟動全國首座綠氫產業示範園區 縣長鍾東錦：為地方產業注入新動能
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府推動氫能產業，透過促進民間參與公共建設法在銅鑼1.9公頃的縣有地成立「綠氫產業示範園區」，縣長鍾東錦今(15)日與華城電機公司簽約正式啟動，華城將分三階段投資3.27億元；共同打造兼具示範性與應用性的低碳能源場域，象徵苗栗在能源轉型及前瞻能源產業布局上邁出關鍵一步，共創政府、企業及地方社會三贏；苗縣府指出，全案也是全國各縣市政府率先以公私協力方式導入氫能示範的縣市。
苗栗縣政府工商發展處指出，配合中央推動 2050年淨零轉型路徑，近年來積極推動綠能與新興能源發展，此次啟動的示範園區位於銅鑼鄉芎蕉段，基地面積約 1.9 公頃，主要作為綠氫製造、附屬矽氫相關技術應用及示範展示的重要場域，有助於吸引相關產業技術落地，為地方產業注入新動能。
苗縣府表示，全案由華城電機公司獲選為最優申請人，該公司成立已56年，為國內知名重電廠，參與再生能源及儲能系統生產經驗豐富，並成立專案公司負責未來營運。園區初期將以再生能源製氫為核心，發展綠氫示範應用，並同步導入由矽產氫相關技術驗證，串聯半導體、材料及能源應用等產業鏈需求，打造兼具研發驗證、產業示範與教育展示功能的複合型能源場域。縣府強調，此案定位並非大量生產，而是透過示範先行，逐步累積技術經驗與產業信心，為後續擴大應用奠定基礎。
鍾東錦今天與華城電機執行長許逸晟共同簽約，象徵苗栗縣氫能產業(山線)新建案正式啟動；華城公司指出，全案分三階段將投資1.25億、0.59億、1.43億元，分階段建置光電結合水電解製氫系統、廢棄光電回收矽產氫發電應用、擴建 廢棄光電拆解廠房，工程10年內全部完成，預計苗縣府收益逾5千萬元，經濟產值可達10億元，創造約35名就業機會。
鍾東錦指出，綠氫產業示範園區不僅是一項能源建設，更是苗栗邁向低碳永續的重要起點；苗栗選擇以示範先行、促參合作的方式推動氫能發展，是希望「先做給大家看，讓技術落地、讓產業願意留下來」，逐步累積地方經驗與產業信心，更希望苗栗縣氫能發展能走出前面一步，為政府、企業及地方社會創造三贏的局面。
許逸晟也強調，此案不只是起步，未來會與苗縣府及地方一起努力，朝向國內具指標性的前瞻能源示範縣市邁進。
