白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
苗栗啟動新闢「苗31線銜接台1線替代道路」 鍾東錦：有便利交通才有更好未來
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導
苗栗縣通霄鎮內湖里、平安里、福源里、龍源里居民於上下班尖峰時段行經苗128線進出苗31線經常塞車，地方爭取新闢「苗31線銜接台1線道路及跨越北勢窩溪橋梁工程」改善，所需經費概估約4000萬元，獲苗栗縣長鍾東錦同意，並請地方盡速取得土地後施作，來分散車流，增加鄉親進出台1線及上下班的便利及交通安全。
「有便利的交通，才有更好的未來。」鍾東錦認為，無論大小建設，都是關鍵建設，通霄內湖里、平安里、福源里、龍源里的鄉親，每天進出苗128線和苗31線，不僅要忍受尖峰時段的擁塞，遇到進香期間更是寸步難行。
鍾東錦指出，從國3高速公路下通霄交流道，走苗128線經苗31線至台1線路口，車流量很大，真的非常擁塞，為讓內湖里、平安里、福源里、龍源里4個里的鄉親出入方便，並維護交通安全，縣府同意全力支持，將投入4000萬元經費，新闢「苗31線銜接台1線替代道路」並新建跨越北勢窩溪的橋梁，讓地區的交通更順暢。
鍾東錦說明，這項工程雖然只有300公尺，卻是解決地方瓶頸的「關鍵一哩路」，只要地方儘速完成土地取得，馬上動工、儘快完工，「一如既往，我們不會讓人民等太久」。他也提到白沙屯媽祖現前往北港刈火，百里長征，祝願香燈腳們平安回到拱天宮。
交工處長古明弘指出，新闢替代道路工程為長約300公尺、寬約6公尺的瀝青混凝土路面，同時新建長約20公尺、寬約8公尺跨越北勢窩溪的鋼I型橋梁，並設置橋面欄杆及辦理護岸改善；另於苗31線端進行擋土牆改善、路面加高及排水系統優化等工程，總工程經費概估約4000萬元。
內湖里長林輝權表示，包括內湖里、平安里、福源里、龍源里等4個里的居民平常上下班行經苗128線進出苗31線銜接台1線，因車流量大，經常嚴重塞車，尤其最近正逢拱天宮白沙屯媽祖北港進香，交通更加擁擠，希望縣長協助新闢替代道路，解決鄉親長年的困擾。
照片來源：苗栗縣政府提供
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