苗栗啟動美課關稅行動方案 攜手產業穩健應對

面對美國重啟關稅保護政策，行政院今年公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並編列特別預算，已於十月十七日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入九三0億元，協助受影響產業及勞工因應，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、提升產業競爭力研發轉型補助及開拓多元市場爭取海外訂單等方案。

苗栗縣政府高度關注本次美課關稅可能對地方產業造成的影響。縣長鍾東錦表示，苗栗縣企業多屬中小型製造業，在全球供應鏈變動下更需要政府做他們的後盾。苗栗縣政府已於八月啟動「美課關稅 苗栗行動方案」跨局處運作機制，盤點縣內受影響企業情況，並整合各局處可提供的協助。他強調：「國際變局雖不可控，但政府能做的，就是在最需要的時候，把資源最快送到企業手上。」

苗栗縣政府陳斌山秘書長再度召集跨局處會議，請各局處依職掌持續蒐整中央最新政策、補助資訊及企業可申請的輔導措施，並建立固定回報與更新制度。縣府將以最快速度統整資料後對外發布，協助企業掌握第一手資訊，減少因資訊落差帶來的壓力。

苗栗縣政府也已在官網設置「美課關稅 苗栗行動方案」專區，彙整金融、融資、稅務、出口拓展、研發補助、勞工協助等各項資源，使企業能「一次查詢、完整掌握」因應策略，提升在國際市場的彈性與競爭力。

此外，苗栗縣政府預計於一一四年十二月底前辦理三場「苗栗縣因應關稅衝擊之產業創新輔導與跨域研發政府資源說明會」，邀集工研院等相關單位共同說明融資、稅務、創新研發、管理升級與市場拓展等協助項目，協助企業快速找到有效做法，穩健面對挑戰。

苗栗縣長鍾東錦補充表示，面對全球變局，政府不能只是觀望，而是要主動出手、快速整合、站在企業的前面。「苗栗縣政府會和企業站在一起，把挑戰變成機會，陪大家一起走過關鍵時刻。」