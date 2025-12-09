苗栗國中小營養午餐免費 鍾東錦曝明年9月上路：言出必行

苗栗縣長鍾東錦8日接受縣政總質詢，期間被問到國中小學生營養午餐補助部分，鍾東錦表示，縣府和18鄉鎮公所協調各出一半，從下學年度開始營養午餐免費。鍾東錦事後也在臉書發文強調，縣府與鄉鎮市各出一半，孩子們的營養午餐明年起免費，言出必行。

苗栗縣長鍾東錦。（資料照／中天新聞）

鍾東錦今（9）日晚間在臉書發文，開頭就直言，「營養午餐免費不僅僅是社福政策，其背後代表的意義，絕非一餐一食那麼簡單」。

鍾東錦表示，苗栗正處於科技城市轉型的關鍵時刻，當務之急不只是招商引資，另一個關鍵的議題是，如何把這些來到苗栗就業的人口，就此留在苗栗。以擴大人口遷徙進來的誘因，去彌補人口外流出去的效應，尤其現在的年輕人生育意願低，那我們為何不嘗試把其他城市的現有人口吸納過來，成為新苗栗人，在此落地生根，組建家庭？

鍾東錦直言，老齡化社會已是不可逆的趨勢，鼓勵年輕人生小孩之餘，搶人才，搶人口，我們必須有積極的策略推行。

鍾東錦宣布下學年度開始苗栗縣國中小營養午餐免費。（資料照／中天新聞）

鍾東錦強調，別的縣市有的福利，在財政足供支應的前提下，我們也必須要有，也許無法做到向六都看齊，但至少減輕年輕人的負擔，是當務之急。返鄉就業四個字聽起來很偉壯，但如果沒有更全面的社會政策加持，也只是讓這些年輕人們，回到一個更缺乏發展性的地方生活而已。

鍾東錦還喊話，「不要為難，不要委屈，要讓苗栗成為一個嚮往城市，建構強大的吸引力，收納國內新移民」。

鍾東錦喊話國內民眾移居到苗栗。（資料照／中天新聞）

鍾東錦指出，移民到苗栗，我們的長照政策、社福政策，都在陸續更新啟動；我們的平均薪資優於全國中間水平，我們的消費物價低於臨近科技城市，以長期投資的角度來看，苗栗，宜靜宜居。最後鍾東錦再次宣示，縣府與鄉鎮市各出一半，孩子們的營養午餐明年起免費，言出必行。

