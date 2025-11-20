苗栗土地別亂動！縣府急澄清：劃設「城鄉2-3」不代表可立即開發

苗栗縣政府宣導民眾切勿誤解土地劃設為「城鄉發展地區第2類」即可立即開發。（謝明俊攝）

為避免民眾誤解土地劃設為「城鄉發展地區第2類」即可立即開發，苗栗縣政府特別澄清，依《國土計畫法》及全國國土計畫指導原則，相關土地仍須完成都市計畫變更、細部規劃等法定程序，方能依規定進行開發利用。

工商發展處指出，「城鄉發展地區第2類（2─3）」係全國國土計畫盤點未來城鄉發展潛力而行的劃設，其目的在於提前做空間預留，並非取得立即開發權利。依國土署規範，屬第2─3類之土地應先依程序辦理都市計畫擬定或變更、環境與設施等綜合審議，經核定後始得使用。

工商處長詹彩蘋說明，為維護土地使用秩序，未完成法定程序者，不得逕以「一般性公共設施」、「維生基礎公共設施」等名義進行開發或建置，以免違反法令或影響原有土地使用性質。

詹彩蘋強調，未來將持續依全國國土計畫指導原則推動都市計畫及整體規劃作業，並在五年通盤檢討機制中視城鄉發展需求滾動調整，逐步完善居住、產業、公共設施等功能分區，打造兼具安全、秩序與永續性的土地利用環境。並再次提醒民眾，任何涉及土地開發計畫，務必先確認其法定程序是否完備，以確保權益並避免違規。若有相關疑問，歡迎洽詢工商發展處國土計畫科，將由專人協助說明。

