苗栗地方首長藍白合 鍾東錦肯定賴香伶能力將任副縣長
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導
苗栗縣議會今（12）日舉行第20屆第19、20次臨時會之二、三讀會，會中三讀通過縣政府組織自治條例部分條文修正案，將增置副縣長與副祕書長各1人。苗栗縣長鍾東錦表示，副縣長由民眾黨前立委賴香伶擔任，並肯定其領導能力和才華。
苗栗縣府組織自治條例部分條例修正案通過後將於3月16日生效，不僅增置副縣長與副秘書長各1人，同時也增加視察及高級社會工作師等職務，新成立長照處及數研處。而副縣長確定由三義子弟、前立委賴香伶擔任。
鍾東錦表示，賴香伶曾任立委，且嫻熟勞工及社政領域，又說得一口流利客語，以其領導能力和才華接任這個職務，非常恰當；副秘書長則由首席參議許滿顯擔任，協助並分擔秘書長陳斌山主管事務。
苗栗縣議員禹耀東則在會議中引用三國演義「蜀中無大將、廖化作先鋒」，建議鍾東錦在組織編制增加後，要多觀察了解並適當安排人事布局，才能讓這些人力成為縣府和縣長的左右手。
鍾東錦則回應，就任3年多來，對專員以上職務的員工普遍有相當程度的了解，工作態度亦有嚴格要求。他強調用人唯才，把對的人擺在對的位置，自能展現長才並發揮最大效能。
賴香伶是苗栗縣三義鄉客家人，曾任台灣民眾黨籍立法委員，台北市政府勞動局局長、台北市政府勞資爭議調解委員等職務，參與過嘉隆紡織抗爭、正大尼龍罷工以及火盟的人民老大運動。
賴香伶日前表示，苗栗是她的家鄉，期待能發揮這樣的功能、角色，也希望在各地看到大家為地方發展貢獻專業、能力，未來區域上的合作，不只在基隆或新竹，各地都有機會努力促成。
