苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情

▲總統兼民進黨主席賴清德布局2026地方選舉。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤，尤其民進黨提名參選台中市長的「強力人選」何欣純，選情受到影響，結果反轉直下。

苗栗、花蓮接連地震！「空亡卦」震出選情走勢

高輔進在臉書發文透露，苗栗地震易經演繹取卦，得到「屯卦」，卦意「不動」；太極空間取卦得到「空亡」，卦意「很大的不利」；花蓮地震至太極空間產生變卦，變出的卦得到「小吉」，卦意「值得等待」，也就是既得利益者認為已取得代表權，衍伸出小有怠惰之心，後有挑戰者出現，有望超車，取得代表權的氛圍。

廣告 廣告

「台中恐翻盤」！高輔進：何欣純選情反轉直下

高輔進分析卦象研判，已獲民進黨提名參選的立委何欣純，在台中的選戰過程中，會有莫名的大頭症，雖不是言行上展現出來，但可能是在態度和思維表現，或是得不到黨內的奧援、支持，甚至來支援的都是豬隊友、大內宣政策，造成選情受到影響，結果反轉直下。

高輔進：楊瓊瓔卦象友善「待上位」

高輔進指出，至於國民黨的部分，立法院副院長江啟臣可能正在往錯誤的「方向」前進，同時須注意不要因為擔任副院長而擺出高姿態、不親民。

高輔進續指，地震的卦象對從政超過30年楊瓊瓔最友善，帶出「掌權」星顯像，只是代表當選的「上位」星，卻要拐彎才會顯像。所以楊瓊瓔要提出一套「橋梁」概念的經濟政策，讓市民多加利用提升收入、績效，平台架構與辦法出來後，「上位」星就會亮燈。他也進一步建議政見規劃的大方向，和相關產業研議後再推出。

高輔進強調，現階段六都的可能候選人，且是「下對上」的人選，除了台中楊瓊瓔外，台南林俊憲，高雄許智傑，也是符合這卦象的最佳人選。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德危險了！命理師斷言「國民黨大咖」奪總統位：能坐上帝王座

蔣萬安有無總統命？命理師分析超驚人 揭1特徵：和賴清德一樣

萊爾校長第二！鄭銘謙被問「台灣詐騙第一」回這句 他：問題解決