苗栗夜間空汙增 AI抓露天燃燒

苗栗縣政府環保局近期發現夜間露天燃燒陳情案件明顯增加，產生的刺鼻異味與煙霧不僅影響鄰近居民生活，也危害呼吸道健康。環保局長陳華盛指出，縣府已啟用AI煙霧辨識系統加強夜間巡查，並對夜間或假日違規案件加重裁罰。

根據環保局統計，114年第4季空汙陳情共365件，其中夜間案件達109件，較前一年同期的50件翻倍成長。環保局分析，案件激增除與民眾環保意識提升有關，也因夜間大氣擴散較差，異味更易察覺，往往一處燃燒便引發多位居民共同檢舉。

環保局說明，夜間查獲露天燃燒困難，主因在於天色昏暗、燃燒行為結束後現場不易確認，而且部分陳情僅為區域性異味，缺乏明確的汙染來源。對於夜間未能即時查獲案件，稽查人員將於翌日日間加強巡查，如發現燃燒痕跡，將函文要求地主善盡管理責任。

為提升稽查效率，縣府已在苗栗市及公館鄉設置AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，對稻草、雜草及掩埋場燃燒具高度辨識能力，一旦偵測異常即自動告警，通報稽查人員迅速到場處理。

環保局指出，自民國109年起，結合企業推廣液態稻草分解菌，累計施用1.6萬公頃，稻草燃燒面積由108年的240公頃降至114年的1公頃。另設置10處菜園溼式堆肥分裝點及施灑果樹木質分解菌179公頃，加速枝條腐化，減少露天燃燒。

陳華盛表示，露天燃燒會產生二氧化碳、PM2.5及多種有害汙染物，危害老人、兒童與呼吸道疾病患者健康，並影響居家環境，依《空氣汙染防制法》第67條規定，可處1200元至10萬元罰鍰，工商廠、場最高可開罰500萬元。