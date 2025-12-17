苗栗夢花文學獎揭曉 頒獎表揚116件優秀作品

苗栗縣第二十八屆夢花文學獎評選出爐，苗栗縣政府十七日在第一辦公大樓大廳舉行頒獎。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣第二十八屆夢花文學獎評選出爐，苗栗縣政府十七日在第一辦公大樓大廳舉行頒獎，會中並邀請夢花文學獎「短篇小說」首獎梁純（糸秀）及青春夢花與小夢花兒童詩類組得獎率第一名的學校代表-興華高中何宥莘及明德國小謝家三胞胎謝尚助、謝羽惠、謝羽善同學共同分享獲獎喜悅與創作心得。

苗栗縣夢花文學獎已邁入第二十八年，「苗栗縣文學集」部分，計收文稿共二十二件，經專業學者評審後遴選出版八件優良作品；分別依入選類別頒贈二萬元、一萬元等合計十三萬元獎金，並贈送作者該出版品一百冊，期望將這份榮耀與喜悅廣為分享，提升苗栗的文化能見度，讓這片土地的獨特魅力在廣大讀者心中持續綻放。

「苗栗縣夢花文學獎」部分，收稿件數共計一一三二件，經嚴選後有一一六件作品獲獎。得獎專輯含：新詩、散文、短篇小說、母語文學、青春夢花及小夢花兒童詩等六類組作品集結成冊，會中分別頒發首獎、優選、佳作之獎金與獎牌；首獎獎金五萬元、優選獎金三萬元、佳作獎金一萬元及青春夢花優選每人獎金五千元、小夢花優選每人獎金二千元，總獎金合計六十四萬元。

今年更出現四位「雙料得主」—丁威仁、劉哲廷、謝名峴分別獲得新詩與散文的優選或佳作，梁純（糸秀）則勇奪短篇小說首獎及母語文學佳作。值得一提的是，建臺高中學生謝名峴首次跨齡挑戰社會組便一鳴驚人，同樣跨齡參賽的雙胞胎弟弟謝名竑與姐姐謝沛辰也分別獲得散文及短篇小說佳作，展現一家皆英才的亮眼表現，充分顯現文學素養自小培育的重要成果，更象徵家庭支持、學校教育與政府推動閱讀的合作力量。