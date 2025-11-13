苗栗大千健康醫療體系家庭日 溫馨

苗栗市大千健康醫療體系於醫師節前夕在台中市后里區恩典假期舉辦「大千四十醫路有你、溫暖同行」醫師節家庭日慶祝活動，邀請全體系醫師攜家帶眷共同參與。在秋高氣爽的週日，醫療團隊與家屬們齊聚一堂，透過溫馨的家庭日活動，共同慶祝這個別具意義的日子，現場洋溢著溫暖與歡笑（見圖）。

大千健康醫療體系徐千剛總裁表示，醫師是守護民眾健康的重要夥伴，在繁忙的醫療工作中，家人的支持更是醫師們堅強的後盾。因此，特別感謝醫師家屬們的體諒與陪伴，讓醫師們能夠無後顧之憂地投入醫療工作。本次活動特別規劃家庭日形式，讓辛勤工作的醫師們能與家人共度美好時光，同時也藉此機會凝聚體系向心力，展現「大千四十、卓越永續」的精神。

活動當天安排豐富多元的內容，從早到晚精彩不斷。上午開放園區自由活動時光，包含：足湯池、兒童戲水池、餵魚池、溜滑梯、盪鞦韆、旋轉木馬等設施，讓大小朋友都能盡情享受親子休閒時光，現場不時傳來孩子們的歡笑聲，為活動增添溫馨氛圍。中午時分，全體醫師與家屬於景觀宴會廳共享豐盛餐敘，在輕鬆愉快的用餐氛圍中，同仁們彼此交流、增進情誼，也讓平日忙碌的醫療工作夥伴們能夠好好放鬆身心。

下午的活動更是高潮迭起，特別邀請專業魔術師帶來精彩魔術秀，神奇的魔術表演讓大小朋友看得目不轉睛、驚呼連連。此外，還有精彩的雜耍表演節目，展現專業表演者的高超技藝，為現場帶來陣陣掌聲與歡笑。最受歡迎的「OX答題賽」趣味活動，透過輕鬆有趣的互動遊戲，不僅增進同仁間的默契，更促進醫師家庭成員之間的情感交流。現場氣氛熱烈，豐富的獎品讓參與的大小朋友滿載而歸，為這場溫馨的家庭日活動劃下完美句點。

大千健康醫療體系今年邁入第四十週年，始終秉持「以病人為中心」的服務理念，提供優質的醫療照護，贏得民眾的信賴與肯定。此次醫師節慶祝活動，不僅是對醫師專業素養與奉獻精神的肯定，更是對所有醫療團隊成員及其家屬長期以來默默支持的深深感謝。大千也將持續提升醫療品質，為民眾健康把關，為社區提供更優質的醫療服務。