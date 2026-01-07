苗栗大千醫院竹南分院13日動土 鍾東錦喊話中央：部苗醫院計畫也該重啟 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣苗北地區，受惠科技園區發展，人口約占全縣5分之2，醫療資源需求也增加。大千醫療社團法人在苗栗縣竹南鎮設立大千竹南醫院，預計在13日舉行動土典禮。苗栗縣長鍾東錦表示，一定會有兒科加護等5類特殊病房，但也指出，急重症醫療大樓、腫瘤放射治療大樓仍是苗栗人所需，喊話中央應重啟部苗醫療雙大樓計畫。

鍾東錦說，鄉親對於大千醫院有很多想法，時代會變，人心會變，請相信縣府的執行力永遠不變，新生兒加護病房、小兒加護病房、燒燙傷病房、安寧專責病房與傳染病負壓病房等，一定會有，絕不打折。他更透露，大千醫院將與為恭中國醫藥大學策略聯盟醫院強強聯手，讓本地醫療全面升級，填補苗栗缺乏大型醫院的部分缺口。

鍾東錦話鋒一轉表示，急重症醫療大樓、腫瘤放射治療大樓，是苗栗人民健康藍圖上的最後一塊拼圖，讓家人在面臨健康重大威脅時可以就近醫療，是每個苗栗人心中所想；延宕了5年的部苗醫療雙大樓，因為新冠疫情的緣故，至今依然石沈大海。

「該重啟了吧？」鍾東錦喊話中央，他認為，如果這2座大樓未來能夠實現，無論是依循舊設計還是合而為一，都將為故鄉百姓築起一道厚實的防線，把委屈擋在門外、為家人創造更多機會從鬼門關救回來。

鍾東錦強調，「我們需要一個俐落的決定，人民需要一個有擔當以實踐承諾的人。」權在中央，但他相信中央會把人民放在心上，大千醫院跨出了第一步，而下一步，就讓時間來做解答。

照片來源：取自鍾東錦臉書

