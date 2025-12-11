苗栗大學生合租公寓疑一氧化碳中毒 2人機警叫醒室友救回5命

苗栗一處公寓發生疑似一氧化碳中毒事件，2名大學生驚覺自己出現頭暈情形，趕緊將同住室友叫醒送醫。圖非新聞當事人／大千醫院提供



苗栗市一處公寓今日（12/11）凌晨4點多發生疑似一氧化碳中毒事件，5名國立聯合大學學生共租於苗栗市一層樓，其中一名學生凌晨時驚覺頭暈，意識到可能是一氧化碳中毒，立即通知室友，發現有一人因房間沒有對外窗，已經暈倒在房內，趕緊打開門窗並打119求助。所幸5人送醫並接受高壓氧治療後，均已順利脫離險境。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，5名聯合大學學生年約21、22歲，合租於苗栗市同一層公寓，其中2人因房間較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，兩人意識到可能是一氧化碳中毒，於是趕緊通知其他室友，結果發現1位室友已經昏倒於房間中，趕忙連絡救護車送醫急診救治。

蔡建宗表示，5名學生就醫時，其中一位男性學生房間沒有對外窗，被同住學生發現昏倒在內，另外4位學生中2位短暫頭暈昏倒、2位則較輕微無大礙。5位學生經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。消防局指出，救災同仁抵達現場時，5名學生意識清楚，現場偵測無一氧化碳濃度過高情形，研判可能是因學生發現及時、又馬上打開門窗所致。

5名學生經過治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。圖非新聞當事人／大千醫院提供

蔡建宗指出，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易和人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害，甚至因此死亡。蔡建宗提醒，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡，情況嚴重甚至會陷入昏迷。

蔡建宗提醒，近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。此次事件其中一位學生的房間無對外開窗，導致空氣無法流通，也是非常危險的狀況。

