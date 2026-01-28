苗栗大排235隻死雞確診禽流感 疑台中養雞場棄置 鍾東錦怒：重罰100萬

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗後龍大排26日出現235隻遭棄置的雞屍，檢驗確診禽流感，證據指向來源疑為台中養雞場。(圖／翻攝畫面)

苗栗縣政府26日接獲後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，出現235隻雞屍遭棄置，緊急採樣送驗後，今（28）日檢驗結果出爐，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。由於台中豐原蛋雞場傳出爆發禽流感疫情，逾1700隻雞隻不明原因死亡，今日確認是禽流感，初步懷疑是台中的養雞場棄置，正在釐清相關案情。縣長鍾東錦指示徹查，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，同時派員到現場清消，全面防堵疫情破口。

苗栗縣政府指出，動物保護防疫所26日接獲通報，指出後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，隨後送往化製廠將雞屍銷毀，並針對周邊環境全面清消，同時在周圍3公里內養禽場做健康訪視。究竟是誰棄置雞屍，警方正擴大調閱監視器，釐清確診禽流遭棄置的死雞來源。

苗栗縣府在排水溝周圍全面清消，並訪查周圍3公里的10多家養禽場，確認雞隻健康狀況。(圖／翻攝畫面)

動防所表示，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成現場清點並指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施。27日針對周邊3公里內10家養禽場進行健康訪視，所幸雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理。28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

縣府表示，非法棄置病死禽隻已違反《動物傳染病防治條例》第12條規定，警方循線追查後已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。縣長鍾東錦強調，不肖業者無視法規棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，指示依法嚴查，並依相關法規處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸。



