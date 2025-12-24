苗栗市中山路一棟6層樓大樓於24日下午4點多發生火警，濃煙竄出街區，消防隊緊急出動雲梯車，從頂樓成功救出3人，但仍造成47歲邱姓女子不幸喪生。初步判斷起火點為5樓套房，燃燒面積約20平方公尺。消防局表示，接獲報案後立即啟動線上指導，但仍釀人命傷亡，目前正進行詳細調查，財物損失有待統計。

苗栗大樓竄濃煙！雲梯車搶救3住戶，47歲女困火場「敲門無回應」身亡。(圖／TVBS)

苗栗市中山路一棟6層樓大樓於24日下午4點多發生火警，初步判斷是5樓套房起火。消防隊緊急出動雲梯車疏散受困民眾，從頂樓成功救出3人，但仍造成1人死亡。這場火災中，獨居在5樓的47歲邱姓女子不幸喪生，雖然鄰居聞到濃煙後立即報案，但消防人員抵達時她已失去生命跡象，送醫後宣告不治。大火雖僅燒毀約20平方公尺的面積，但仍釀成人命傷亡。

廣告 廣告

消防隊緊急出動雲梯車疏散受困民眾，從頂樓成功救出3人，但仍造成1人死亡。(圖／TVBS)

整個街區被濃煙籠罩，遠處不斷傳來支援的消防、救護車鳴笛聲，因為前方大樓起火，多位民眾受困其中。濃煙不斷從大樓竄出，消防人員立即出動雲梯車，成功從頂樓救出3位受困民眾。這場發生在苗栗市中山路上6層樓大樓的火警，初步判斷起火位置在5樓，最終奪走了一條寶貴的生命。

消防人員立即出動雲梯車，成功從頂樓救出3位受困民眾。(圖／TVBS)

被送上救護車的是在起火戶發現的47歲邱姓女子，她獨居在這棟大樓。火災發生後，鄰居聞到濃煙，第一時間打119報案，但消防人員發現她時，她已經失去生命跡象，送醫後宣告不治。一位住戶表示，當時敲門沒有反應，但因沒有工具破門，只能立即打119尋求協助。火勢在5點初完全撲滅，從雲梯車上救下的民眾雖然沒有受傷或嗆傷，但回想當時的情況仍心有餘悸。一位獲救住戶表示，當時已經無法自行下樓，是通過雲梯車撤離，下來後才聽到砰砰砰的爆炸聲。

初步判斷起火位置在5樓，最終奪走了一條寶貴的生命。(圖／TVBS)

這場火災僅燃燒邱姓女子的房間，面積約20平方公尺。苗栗縣消防局第一大隊長鄭勝峰表示，消防人員在現場啟動線上指導，指導報案民眾先往頂樓避難。目前火調人員已進場，將進行更詳細的調查。由於部分租戶不在家，火災造成的財務損失仍有待清查統計。

更多 TVBS 報導

「窗戶僅用木板遮擋」奪命關鍵！香港大火倖存者淚控：親眼看鄰居倒下

兩地同日火警！台中南屯「警衝火場滅火」 新店餐廳起火冒濃煙

人瑞宅凌晨惡火奪命！102歲婦命喪火窟 兒急救母嗆傷進加護病房

彰化溪湖凌晨大火延燒4戶！「阿讚爌肉飯」倉庫遭殃

