苗栗大湖庭園咖啡/漫步草莓鄉間，尋找療癒熊影與甜蜜滋味

大湖酒莊、花間集旁，藏著一處令人驚喜的庭園咖啡廳「花巷草弄庭園咖啡」。「花巷草弄」庭園裡的熊布偶融入綠意盎然的庭園景觀中，微風徐徐，陽光透過樹葉灑下斑駁的光影，與這些可愛的熊玩偶一同編織出一幅溫馨的畫面。

花巷草弄庭園咖啡室內外皆有提供座位。

花巷草弄的菜單，涵蓋了精選餐點、甜點、鬆餅、草莓雪花冰、炸物以及各種飲品。甜點的供應是從下午兩點開始。

草莓拿鐵，綿密的奶泡上，幾片鮮豔的草莓點綴其間，輕啜一口，溫熱的牛奶與咖啡的醇厚完美融合，其中悄然融入了淡淡的草莓香氣。

草莓千層派，酥脆的外皮，一口咬下，發出悅耳的聲響，而在層層疊疊的派皮之間，使用了兩層滿滿的新鮮草莓！鮮紅欲滴的草莓，在派皮中展現出誘人的光澤，每一口都能品嚐到新鮮草莓的酸甜汁液與香脆派皮的對比。每一層的堆疊，都帶來了酸、甜、酥、香的多重感官享受，口感層次分明。

花巷草弄庭園咖啡

苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣9鄰2-12號





