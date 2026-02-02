苗栗大湖白草莓以「顆」賣 百元起跳

苗栗縣大湖鄉有不少莓農種植白草莓，因量少是論「顆」賣。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應消費者需求，苗栗縣大湖鄉有少數莓農種植白草莓，因量少不是論斤賣，而是算「顆」賣，產期初期每顆要價120至150元，目前價格回穩每顆約100元，因甜度高，吃起來有水蜜桃風味，吸引不少消費者嘗鮮。

大湖鄉長期以來種植紅草莓為主，因應消費者需求，有少數莓農種植日本品種「雪兔」白草莓，面積不到5％，白草莓果肉綿密、香甜多汁、甜度高，吃起來有水蜜桃風味。

因物以稀為貴，紅草莓是論斤賣，白草莓以「顆」賣，今年長得好，一顆大約1兩重，要價120至150元，目前也回穩至每顆100元，吸引不少遊客嘗鮮，遊客品嘗時，一口一口細細品味路其獨特風味。

苗栗縣大湖鄉有不少莓農種植白草莓，吸引不少遊客前往嘗鮮。(記者張勳騰攝)

