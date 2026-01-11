苗栗大湖百年薑故鄉 薑麻料理包熱買做公益

民視新聞／邱俊超 苗栗報導

吃鍋也能做公益？苗栗縣大湖鄉不只產草莓，種植薑有百年歷史，更被稱為薑的故鄉，薑麻園發展協會，在冬季推出薑麻鴨料理包後一炮而紅，適逢雲海季節，遊客有機會一邊吃鍋一邊賞雲海；而當初推料理包的動力，就是要做公益，協會每年將盈餘回饋社會，去年就捐了一台消防幫浦車。

天冷來碗鍋暖暖身，省去複雜的料理步驟，只要將料理包解凍倒入鍋內，再加入400到500cc的水煮滾後，即可享用。

薑麻園發展協會成員劉添俊：「100cc米酒提鮮味，很方便。（這一鍋大概可以幾個人吃？）五到六個人。這個是番鴨土鴨，吃起來口感有甜，然後蠻有Q彈。（這個就是老薑？）對。」

薑麻園發展協會成員劉添俊：「這個薑麻鴨是用雲林青農自己養的鴨，我們找他合作，去年是第一次推出薑麻鴨，今年有做調整，加入老薑和竹薑做調和。」

在薑麻園經營餐飲業的劉添俊說，做料理包是協會成員集思廣益做出的決定，而開發的動力就是要做公益。

薑麻園發展協會成員劉添俊：「大家有個共同目標，就是剛推出來要有個動力，大家開會討論，賣的盈餘要回饋社會，去年就捐了一台消防幫浦車。」

料理包也不負眾望，從一開始的2000包追加到近萬包，深受消費者喜愛，協會後來也將銷售盈餘，購買了一輛消防幫浦車贈予消防局。

薑麻園種植薑已經有百年歷史，到現在也還是大湖鄉主要的產區，這裡海拔只有700公尺，但是位在關刀山脈形成南北氣候的分水嶺，冷熱空氣容易聚集，因此每年11月到隔年3月都會形成獨特的低海拔雲海景觀，遊客來到這裡用餐，幸運的話或許可以一邊用餐一邊欣賞壯闊的雲海大景。

原文出處：苗栗大湖百年薑故鄉 薑麻料理包熱賣做公益

