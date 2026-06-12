苗栗大湖苗61線香林段落石坍方 道路雙向中斷搶修中

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連日降雨造成山區土石鬆動，苗栗縣大湖鄉苗61線2.9公里香林段今日上午發生大量落石坍方，現場落石堆積約長15公尺、高3公尺，並造成電桿倒塌，導致道路雙向一度完全中斷。（讀者提供／呂麗甄苗栗傳真）

連日降雨造成山區土石鬆動，苗栗縣大湖鄉苗61線2.9公里香林段今日上午發生大量落石坍方，現場落石堆積約長15公尺、高3公尺，並造成電桿倒塌，導致道路雙向一度完全中斷。警方獲報後立即趕赴現場實施交通管制，並通知相關單位進駐搶修；大湖鄉長黃惠琴也提醒往返山區鄉親提早改道通行，並提供替代道路建議。

連日降雨造成山區土石鬆動，苗栗縣大湖鄉苗61線2.9公里香林段今日上午發生大量落石坍方，現場落石堆積約長15公尺、高3公尺，並造成電桿倒塌，導致道路雙向一度完全中斷。（讀者提供／呂麗甄苗栗傳真）

大湖警分局表示，上午6時06分接獲民眾通報，指苗61線香林段有大量土石崩落，且有電桿倒塌影響通行。警方隨即派遣大湖派出所及中興派出所員警前往處理，並在現場設置交通錐及警示燈，提醒用路人提前改道。

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警方到場後發現，坍方土石覆蓋路面，加上倒塌電桿橫躺道路，雙向車道均無法通行，所幸事故未傳出人員傷亡。由於落石量相當龐大，相關權責單位接獲通知後趕赴現場展開清除作業，並同步進行電力設施搶修。

大湖鄉長黃惠琴也透過臉書提醒民眾，苗61線往香林方向路段因山崩落石受阻，請行經車輛提高警覺並配合交通管制。她表示，苗61線過去就曾發生落石及土石崩落中斷交通情形，豪雨過後山區道路風險較高，民眾若非必要，建議暫時避免行經該路段。

黃惠琴指出，欲前往大南勢村、大興村及中興村的民眾，可改由苗62線接苗62-1線清安至馬都安道路通行，路線為清安、小南角、大興、大南勢至中興，以避開坍方路段。

大湖警分局呼籲，近期山區降雨頻繁，邊坡土石仍有鬆動風險，用路人行經山區道路時應特別留意路況資訊及相關管制措施，確保自身安全。

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