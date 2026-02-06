苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍

苗栗採果體驗推薦，大湖草莓園親子一日遊首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點

每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。

在眾多苗栗草莓園中，QQ草莓園有著不同於觀光導向的起點。這座位於山坡間的大湖草莓園，源自園主為了照顧年邁母親，結束經營多年的水電工程行，將事業交給兒子後返鄉所展開的生活新篇。自 2009 年起，過去與電線、工程為伍的他，對草莓種植一無所知，卻決定從土地重新開始，一步步摸索草莓栽培的節奏。

他笑說：「以前只會修電線，哪懂種草莓？但回到家鄉後，總得做點什麼，就從土地學起吧。」多年累積下來，這片農田也逐漸成為許多家庭規劃苗栗親子行程時熟悉的風景之一。

冬季採草莓首選，各式品種草莓皆擁有獨特香氣與甜度層次（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

大湖親子草莓園的日常：從試錯到草莓園拍照景點的演變



作為在地經營逾十年的苗栗草莓農場，QQ草莓園種植多種品種，包括白草莓、美姬、錦香與東洋紅，每一種皆擁有獨特的香氣與甜度層次。園主表示，為了讓遊客採果更輕鬆，也更有參與感，園區特別規劃了高架、矮高架與傳統土耕三種栽培方式。這樣的安排不僅提升便利性，也讓長輩與孩子能自在體驗，成為廣受好評的大湖親子草莓園與苗栗親子友善景點。



每逢草莓盛產季節，不少遊客特地前來，不只是為了品嚐當季鮮果，更會在田間捕捉紅果閃亮的畫面。QQ草莓園也因此逐漸成為熱門的草莓季拍照景點，在許多人的手機相簿中留下冬天最甜的記憶。園主笑說：「現在的遊客不只會挑草莓，更懂得欣賞整座農園的節奏與風景。」

苗栗兒童採草莓推薦，擁有良好的環境，是親子友善草莓園首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

苗栗手工草莓醬的真滋味：讓苗栗草莓伴手禮多了一份心意



在QQ草莓園，草莓的風味不只存在於現採當下。園主親手製作的苗栗手工草莓醬與草莓冰淇淋，保留了水果原有的酸甜與香氣，成為許多遊客返程前指名購買的苗栗草莓伴手禮。



「我們不做大量生產，但每一批都要求乾淨、好吃。」園主這樣形容自己的堅持。他相信，真正動手做出的味道，會讓人記住這片土地的誠意。許多家庭在採果後會坐在園區一角，邊吃冰淇淋、邊分享剛採下的草莓，一起度過屬於冬季的甜蜜午後。



這樣的體驗，也讓QQ草莓園成為不少人心目中草莓季出遊景點的選擇之一，不僅留下味覺記憶，更是一段與家人共享的季節時光。

苗栗伴手禮推薦，在地手工草莓醬送禮自用兩相宜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

氣候挑戰下的堅持：苗栗一日遊景點中的土地情感

隨著氣候變遷，草莓的栽培條件越來越不穩定。「夏天變長，冬天短了，草莓變得難照顧。」園主坦言，過去依賴自然季節的種植節奏，如今得更加謹慎。為了維持穩定品質，他將園區劃分為高架、矮高架與傳統土耕區，透過不同種植方式調節溫度與水分，同時也讓土地在輪作中適度休養。他認為，這不只是技術選擇，更是對環境的長遠承諾。

即使在非草莓產季，QQ草莓園仍維持農園運作，種植小番茄與黃瓜，讓田地持續有生機，也為遊客提供不同風貌的體驗。這樣的彈性安排，使園區不僅是親子冬季景點活動的好選擇，更成為四季皆宜的大湖農場體驗場所。



對園主而言，QQ草莓園不只是一座草莓園，更像是人生的第二章——從城市回到鄉村，從工程現場走進田間，用雙手重新建立與土地的連結。他說：「人不一定要大富大貴，能讓別人吃到新鮮的草莓、看到他們開心，我就覺得值得了。」



《QQ草莓園》常見問題彙整：苗栗草莓園出遊前的實用資訊



Q1. 初次前往《QQ草莓園》，什麼季節適合安排草莓採果行程？

《QQ草莓園》位於苗栗大湖，每年草莓季大約從11 月中旬至隔年 3 月底，視氣候條件略有調整。建議於12 月到 2 月之間前往，果況最佳，也最適合規劃苗栗草莓園一日遊與親子行程。

Q2. 想採草莓需要預約嗎？入園消費與流程有哪些？

《QQ草莓園》目前不強制預約，惟假日建議提早抵達以避免人潮。入園採果採秤重計價，現場提供籃子與剪刀，園主會簡單說明挑果方式。此模式適合自由行旅客與親子冬季景點活動規劃。

Q3. 有小孩或長輩同行，《QQ草莓園》是否適合親子族群？

園區設有高架與矮高架草莓栽培區，讓長輩與孩童不需彎腰即可輕鬆採果，特別適合三代同行的家庭安排。

Q4. 草莓季以外有開放嗎？能體驗什麼農事活動？

非草莓產季期間，園區仍維持開放，種植小番茄、黃瓜等輪作作物。旅客可體驗不同作物風景，也可選購園主自製的苗栗手工草莓醬與季節加工品，是具代表性的草莓伴手禮選項。

QQ草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉淋漓坪75-1號

電話：0928-231-772

官方FB：https://rink.cc/6zh5y

官方IG：https://rink.cc/uwd5k

Google 地圖：https://rink.cc/axuee

營業時間：每日08:00–18:00，公休日依店家公告

（最新資訊以商家公告為準）