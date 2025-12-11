苗栗大湖草莓季登場 農會推全新相關商品

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」之稱，受氣候炎熱影響，今年農民普遍延後栽種，目前一期花開，果實逐漸轉紅。農會今天宣告一年一度草莓季登場，除採摘鮮果，也推出全新草莓商品。

大湖地區農會表示，大湖鄉草莓栽培面積約375公頃，占全台50%以上，是國內草莓重要產地；近年全球暖化、氣候高溫，易發生病蟲害導致植株死亡，多數莓農今年延後栽種，因此產季較往年延後約半個月。

大湖地區農會今天在大湖鄉灣潭玫瑰草莓園舉辦2025草莓產業文化推廣記者會，苗栗縣長鍾東錦會同大湖鄉長黃惠琴、農會總幹事徐欽志等人，共同宣告一年一度草莓季開跑，歡迎國人到大湖採摘新鮮、香甜的草莓。

農會指出，除了鮮紅欲滴的草莓，大湖酒莊也開發草莓發酵飲品、草莓牛奶冰淇淋、草莓Q果凍等3款全新草莓商品，同時推出草莓氣泡飲品禮盒，從鮮果、零食到飲品，滿足不同族群的「草莓控」。

大湖地區農會說，草莓產季可維持到隔年清明節左右，目前一期花結果初期，因量少價格偏高，除了開放鮮果採摘，蛋糕、甜點市場需求量也很大。

鍾東錦表示，除了採摘新鮮草莓，大湖鄉鄰近沿線有環境清幽的法雲寺、賞楓勝地馬拉邦山等景點，還可轉往水質清澈、可使肌膚滑潤舒爽的泰安溫泉，享受泡湯之樂，非常適合安排全家一遊。（編輯：龍柏安）1141211