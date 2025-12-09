苗栗大湖草莓溫泉季報到 警方13日啟動交管

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）時序入冬，苗栗縣將進入草莓、溫泉旅遊旺季，縣警局今天說，本週末13日將啟動往來大湖草莓產地及泰安溫泉地區交通疏導措施，呼籲遊客配合並避開尖峰時段。

苗栗縣大湖鄉有「草莓王國」之稱，鄰近泰安鄉的溫泉區則有無色無味、號稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，每年冬季吸引各地遊客前往採果、泡湯。

苗栗縣警察局交通隊今天表示，配合民國114年草莓溫泉季系列活動，13日啟動溫泉季交通疏導勤務，並實施多項交管措施。

交通隊根據往年交通流量相關數據分析，預判這次草莓季期間（12月至明年4月）車流進出各觀光景點的尖峰時段，採取交通疏導、管制。其中，前往大湖、泰安地區要道台72線快速道路加強部署警力疏導進出車流，設置交通指揮崗，即時調整車流方向，尖峰時段實施彈性車道管制。

交通隊表示，進入大湖及泰安溫泉、露營地區的台3線與台72線、苗62線路口，將加強主幹道交通疏導；大湖酒莊前路段，增設交通指揮崗，引導停車及人車分流秩序。同時以科技設備輔助，運用路況監視系統及時掌握車流，即時透過警察廣播電台、LED電子看板發布路況資訊。

警方建議遊客前往大湖及泰安地區，盡量避開上午10時至下午2時車流尖峰時段，配合現場警力及義交人員指揮，勿任意迴轉或違規停車。

警方也提醒，山區道路多彎，駕駛人務必減速慢行，勿超速或跨越雙黃線，注意行車安全，或是選擇搭乘高鐵及台鐵至苗栗站，再轉乘客運前往，享受放鬆身心的採果、泡湯行。（編輯：方沛清）1141209