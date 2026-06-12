苗栗大湖61線土石崩落 電線桿倒塌一度中斷交通

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邊坡土石崩落，完全佔據道路，電桿也被扯倒，重機具趕緊清運，但上方的土石還是可能再度落下。從空拍鏡頭來看，大量泥沙石塊宛如土石流從上頭滑落，山壁變成光禿禿一片。

連日大雨影響，山區土石鬆動，苗栗大湖鄉苗61線香林段往泰安方向，12日清晨大片土石崩落。相關單位獲報後趕緊進駐搶通，所幸沒有砸傷人車。

苗栗大湖鄉公所建設課長羅凱騰表示，「現在公所這邊，已委請廠商全面進行搶修搶通中，請用路人避免行駛該路段。」

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公所表示，坍方點是順向坡，雨勢再來可能又會再崩落，提醒民眾注意山區路況。

至於即將舉行端午龍舟賽的彰化鹿港，場地凌亂一片，兩艘龍舟在福鹿溪內幾乎被垃圾、漂流木和樹枝覆蓋，其中一艘還翻覆，工作人員趕緊進入場地清理。

附近民眾林小姐說道，「因為這幾日雨水沖刷，造成龍船翻覆。」記者詢問道是否垃圾也很多？林小姐回應，「對，垃圾很多，擠壓，工作人員真的辛苦。」

而在南部的屏東，持續有間歇性的豪大雨。在高樹鄉的廣興村，因為瞬間雨勢過大，排水系統應付不及，路面全都變成黃水一片。

屏東高樹廣興村長吳貴廷表示，「超量了，這個水。我們這屬於山坡地的地形，水流速度快宣洩不及。」

所幸大雨來得快去得也快，雨勢趨緩後水勢漸漸退去。另外在台南中西區的風神廟，11日晚間廟方席開45桌舉辦平安宴，沒想到碰上局部大雨狂炸，當場變成了「流水席」。也有百年榕樹疑似因為近期連日大雨、土壤鬆軟，加上不堪雨勢沖刷當場倒塌。幸好當時沒有行人經過，沒有造成人員傷亡。







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