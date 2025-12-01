苗栗大罷免連署站前賓士車猛催油門「燒胎」 男駕駛判拘役45天

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公民團體「苗栗國罷免立委連線」於推動罷免苗栗縣籍藍營立委期間，獲苗栗市日新街一店家響應，提供作為罷免連署站點；今年5月間，卻發生一輛賓士車於店門前猛催油門「燒胎」情事，罷團質疑是挑釁與威脅。該賓士車駕駛43歲徐姓男子經警方追查到案，稱「測試車輛性能」；苗栗地方法院審理，認他犯妨害公眾往來安全罪，處拘役45日。

大罷免行動今年於全國如火如荼展開，「苗栗國罷免立委連線」推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明、第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案。今年5月9日上午9點22分許，位於苗栗市日新街的罷免連署據點店家前，上演一輛賓士車在街頭猛催油門「燒胎」引發大量煙霧情事，嚇壞店家志工，罷團於網路發文質疑是對罷免行動的挑釁與威脅。

轄區苗栗警分局員警網路巡邏發現後，指派偵查隊展開調查，調閱周邊監視器影像以車追人，於1小時內將賓士車駕駛徐男追查到案，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

徐男到案，聲稱停等紅燈臨時起意「燒胎」，測試車輛性能；警方請示檢察官後，依公共危險、恐嚇等罪嫌送辦。檢方偵結，依犯妨害公眾往來安全罪嫌，將徐男起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

苗栗地院審理，認徐男在道路上為燒胎之駕駛行為，對往來車輛及用路人造成可能發生車禍及傷亡之危險，罔顧公眾交通往來安全，犯妨害公眾往來安全罪，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節，幸未肇事致生實害及坦承犯行之態度，處拘役45日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

