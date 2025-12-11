苗栗大規模延燒火警「當場變殘骸」！車、房全燒壞

苗栗縣苑裡今（11日）下午發生一起大規模延燒火警，有塊空地上的雜草不明原因瘋狂燃燒，一旁的轎車、貨櫃屋通通被延燒到，轎車被燒到只剩殘骸，傷亡狀況也曝光。

據苗栗縣消防局表示，事發地點在鎮界路1段134巷一處空地，下午2點多獲報後合計派遣7名消防員、15名義消跟3輛消防車趕往，起初燃燒範圍不大僅有5平方公尺，但當下天氣正是強風，助長火勢迅速延燒，範圍擴大到一旁停放的轎車[ 貨櫃屋，狀況一度危急。

消防隊一共出了3條水線才將火勢進行灌救，在下午3點40分終於滅火，而據附近居民表示，「當下看到那塊空地突然冒出大量的煙，然後馬上出現火苗，火勢延燒的很快」，火調科目前持續釐清是否有人為縱火可能，所幸當下車內跟貨櫃屋裡都無人，沒有造成傷亡。

