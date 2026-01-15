苗栗大貪官慘了！他遭重判49年8月竟又收賄 監察院二度通過彈劾
即時中心／黃于庭報導
苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉嫌以太陽光電採購收賄百萬，更一審判刑10年；未料檢方又查出，他於多項工程索取並收受廠商賄款，金額同樣高達百萬元，合計12罪遭重判49年8月。值得注意的是，他去（2025）年才因收賄被彈劾，目前仍在審理當中，竟又再度收賄16餘萬，監察院認其嚴重敗壞官箴，昨（14）日全票通過彈劾案。
據悉，陳漢志為通霄鎮第18屆鎮長，於2019年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」，索取並收受得標廠商之賄款新台幣16萬6,733元，案經苗栗地方檢察署檢察官追加起訴，苗栗地方法院判決，其涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6,733元沒收在案。
綜上所述，監察院認為，陳漢志所為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，於1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理。
彈劾案文指出，陳漢志任職鎮長期間，多次藉由辦理通霄鎮政府採購案之機會（總計13案），收受得標廠商之賄款，監察院前於2025年4月1日通過彈劾並移送懲戒法院審理中。除前開13件政府採購案外，他又有利用通霄鎮公墓工程委託專案管理案，索取並收受得標廠商之賄款。
案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院2024年度訴字第620號、2025年度訴字第481號判決，陳漢志犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案犯罪所得16萬6,733元沒收在案。
監察院表示，陳漢志擔任通霄鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，核有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／苗栗大貪官慘了！他遭重判49年8月竟又收賄 監察院二度通過彈劾
更多民視新聞報導
財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因
有內鬼！台南照管中心約聘人員5年「搬錢」5400萬買房 下場慘了
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
其他人也在看
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 6
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 1 天前 ・ 15
驚覺落假投資陷阱 被害人釀自撞車禍成功護鈔｜#鏡新聞
昨天(1/13)下午在新北新店發生一起自撞車禍。警方深入追查發現，當下是詐團車手與被害人，進行300萬的假投資交易，過程中雙方爆發口角，並發生拉扯，才會打滑撞上一旁店家，警方也以車追人鎖定兩名嫌犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 15 小時前 ・ 1
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 發表留言
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
基隆仁愛區里長李碧霞 紀念亡夫百日捐復康巴士
基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞服務街鄉里36年，今（13）天是她先生許振富逝世百日，李碧霞以夫妻名義捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，完成先生的心願，讓丈夫的愛留存在基隆，服務更多的人。李碧霞與子女今天在市府前廣場捐贈復康巴士，由副市長邱佩琳代表接受。李碧霞擔任里長36年，並經常在醫院和車站擔任志工，她說，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制
台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
車拋錨換電池臨停！ 疑遭拍照檢舉 女車主怒爆口角
新北市 / 綜合報導 昨(12)日早上8點多，新北市中和區景平路，一名女車主因為車輛電池出狀況，把車暫停路邊檢修，不過有一半的車身占據人行道，被路過男子拍下，疑似想上網檢舉。雙方愈講愈激動，爆發口角，警方到場最後雙方不提告收場。 陳姓車主VS.黃姓男子：「你問老闆，我是在檢查電瓶，你問老闆，(我知道你違停人行道，我管你在幹嘛)。」雙方情緒激動，你一句我一句誰也不讓誰，老闆想幫忙緩頰，沒想到爭執越演越烈。車行老闆VS.黃姓男子：「該怎麼樣就怎麼樣，(該滾就滾)，講話沒必要那麼難聽吧，(我對違規仔沒必要客氣)，好啦好啦好啦，你也不要講話那麼難聽吧。」音量越來越大，附近民眾全來圍觀，還有路人氣不過也加入戰局。車行老闆VS.黃姓男子：「你那麼兇幹嘛，(我為什麼需要客氣啊)，檢舉達人比較大是不是。」事發在12日早上8點，新北市中和區景平路上，陳姓女子的車當時拋錨在對面社區，車行老闆緊急到場過電救援，讓車至少能開到店外檢修更換電池，但車身有一半占據了人行道，被路過男子拍下。黃姓男子：「我告訴你們，我對違規仔就不需要客氣。」男子不願退讓，甚至持續出言挑釁，還驚動警方到場。員警：「不是啦，我是跟你說你的權益，你要不要做，是你的自由，好不好。」最後雙方都表示，不會提出告訴自行離去。新北市警中和分局中和派出所所長陳則佑：「為民眾檢舉違規停車與違停駕駛發生口角，本分局員警依規定，告發人行道違規臨停，告知雙方權利。」當事老闆說：「他仗恃著大家不敢對他怎麼樣，那隨後他也是亂報復啊，在GOOGLE亂評論，那你說怎麼樣，違規就違規，你也沒有來消費，你憑什麼評論。」GOOGLE除了被留負評，還附上檢舉證明，老闆意外掃到颱風尾，又氣又無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
北捷東門站女子突咆哮乘客驚 捷警趕赴處理無人傷
台北市 / 綜合報導 昨(13)日傍晚5點50分，有乘客在東門站的捷運列車上咆哮，警察立刻趕到現場。根據警方了解，一名女子疑似情緒不穩，突然大聲咆哮，現場無人受傷，站務人員及捷運警察到場協助，等女子情緒穩定後，由捷運警察陪同搭到劍潭站離去。捷運警察隊表示，搭捷運如果發現不法，立即按下月台紅色緊急通話鈕，或通知站務人員及保全，或撥打110報案，警察會趕到，維護安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
火勢猛烈! 屏東長治倉庫傳火警 附近校園急撤離3百名學生
南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導屏東長治13日下午發生一起火警，火勢相當猛烈，不只整個倉庫凹陷變形，周邊住宅和校園也都被濃煙籠罩，學校趕緊撤離300名學生，也通知家長周邊發生火警，趕緊到學校接小孩並注意安全。周邊學校緊急撤離學生，並通知家長盡速帶回。（圖／民視新聞）民眾拍下，倉庫內冒出橘紅色的火光，還伴隨濃濃黑煙，沒多久，就看到倉庫上方整個凹陷。火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，影響範圍也愈來愈大，從遠遠的路邊，就能明顯看到一團團黑煙瀰漫，消防人員獲報後，趕緊出動13車24人前往搶救，只是整個倉庫已經嚴重變形，幾乎面目全非。倉庫人員vs.記者：「我出來看就感覺有煙啦，大家走出來看裡面已經著火了著火了，我拿滅火器已經來不及了來不及了。」倉庫人員：「因為我們在裝木瓜，都報紙跟紙箱跟有機肥還有農藥木瓜，全部都那些東西。」倉庫遭火吞噬，變得幾乎是面目全非。（圖／民視新聞）事發地點就在屏東縣長治鄉，火災發生時剛好是學校最後一堂課，接近放學時間了，學校撤離學生300人，同時通知家長趕緊帶孩子回家。學生家長vs.記者：「學校群組就有發說，水源路上有那個消防火警，請家長趕快來接小孩這樣喔，要注意安全這樣。」學生家長vs.記者：「我出門看到煙這麼大，我就知道啊這一定有問題了，這樣喔好了解謝謝，學校應該有通知吧有啊有啊。」根據了解，倉庫內擺放很多紙箱，所幸火警發生時，民眾已經撤出，沒有人受傷，火勢也在一個多小時後撲滅，詳細起火原因仍待後續釐清。原文出處：火勢猛烈！屏東長治倉庫傳火警 附近校園急撤離3百名學生 更多民視新聞報導最新／北捷又出事？東門站傳女子咆哮聲 捷警安撫後陪同離開火鍋控必看！丸子、餃類對身體負擔大 掌握三字口訣健康吃古坑山林大火! 延燒1天1夜 面積約８公頃民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
判決出爐! 蘆洲女金項鍊曾遭搶 警循線追查成功逮嫌
社會中心／綜合報導再過一個月，就要農曆新年，不少人喜歡戴黃金，沾沾喜氣，新北蘆洲一名女子去年4月和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人，判決也出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在已經漲破1萬8200元。穿黑色背心的男子，騎著機車，一路尾隨，突然一個伸手，就將右邊的機車後座女子，脖子上的金項鍊扯下，整條搶走，加速逃逸。事發在新北蘆洲長安街，去年4月20號，一名女子和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人。警方對著嫌犯說，「人家就說你，搶他金項鍊，監視器都調好了，鞋子褲子衣服都一模一樣，安全帽一模一樣、髮型一模一樣，會冤枉你嗎」。警方當場逮人，原來是名毒犯，判決已經出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在每錢已經漲到18290元。黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦（圖／民視新聞）蘆洲警分局偵查隊警務員李延昱呼籲說，「近年金價持續攀升，適逢年節將近，民眾若攜帶大量現金或購買金飾，務必提高警覺，切記「財不露白」，避免成為歹徒覬覦目標」。畢竟年關將近，就怕又出現黃金大盜，因為金價驚驚漲，國際金價今天衝到每盎司4612美元，預估在國際地緣政治持續升溫下，黃金還會再漲。黃金驚驚漲 每盎司已經來到4612美元（圖／翻攝自''黃金價格資訊站''）台北市金銀珠寶公會理事長石文信表示，「預期的話，今年的金價上看5000的機率非常大，甚至於有一些機構，已經看到5200，地緣政政治的問題，相對的沒有解決的話，那推升黃金金價，是一個非常重要的因素」。黃金持續走強，遲遲看不到天花板，何時衝破5000美元大關？也引發市場高度關注。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦 更多民視新聞報導美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高？買車再等等！傳台美談判「美國車進口關稅17.5%降至0%」台股.台積電雙創高 搶賺紅包行情 3招選股心法民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 1
長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣義竹鄉一名老翁，在散步時不慎掉落被雜草掩蓋的古井，民眾發現後趕緊報警。消防人員抵達後，原本要把長梯伸進古井裏，但因井口太小而作罷，最後是找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。消防人員將長梯插入井中，發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。（圖／民視新聞）救護車急忙趕到一處草叢空地，消防人員一下車立即拿著長梯跑過去，二話不說，直接插入井中，因為有老先生掉到裏面。消防救護人員：「阿伯你有辦法爬嗎？」阿伯回答，「把我拉上去這樣就好了啦。」但卻發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。換叫吊車過來，改用吊的。消防救護人員：「等一下，你左手舉高，舉高就好，手伸出來。」由於古井實在太小，無法容下兩個人，救難人員站在洞口，指導老先生把繩索固定在身上，然後再把人拉上來。消防救護人員：「1、2、3，拉了拉了！好了！走了！」老翁不慎掉落被雜草掩蓋的古井，消防人員找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。（圖／民視新聞）花了好一番功夫，總算將人拉上來，老先生身上有些外傷，趕緊送醫治療，沒有生命危險。嘉義縣義竹消防分隊長陳汶偉：「現場為一名民眾墜落受傷，有一名男性傷者年約79歲，肢體外傷意識清楚，給予相關處置後送往長庚醫院救治。」這起掉落古井的事件就發生在嘉義縣義竹鄉義竹村，老先生現年79歲，平常都會在附近走動散步，疑似因為古井旁邊的雜草長得太高，覆蓋住古井，老先生一時沒注意，一腳踩了進去。還好有民眾發現，趕緊打119求救，及時救了老人家一命。原文出處：長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援 更多民視新聞報導陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北黃國昌新北後援會成立 柯文哲「缺席」活動原因曝光你去休息! 9旬老翁堅持騎車上路 霸氣女警阻止民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
詐騙車手遭埋伏狼狽落網 竟還叫警「放輕鬆」｜#鏡新聞
台北市信義區日前有兩名外送員跟駕駛爆發拉扯。現場民眾原本以為是行車糾紛，結果正當氣氛緊張時，有警車立刻到場。原來是警方喬裝成外送員，設下陷阱要逮捕詐騙集團車手。不過嫌犯還從容不迫，甚至叫員警「放輕鬆」，令人相當傻眼。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
巡邏警攔被偷車輛 駕駛身分是「宜蘭外役監逃犯」
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭監獄一名黃姓受刑人，去年10月因為罹患癌症申請保外就醫獲准，但是在訪視期間他多次失蹤，被廢止保外就醫，8日他被通知要回監獄也未現身，直到13日他在台北市遭警方逮捕，更查出他外逃期間，涉及侵占車輛、毒駕和偷竊，但黃姓受刑人被逮時，因為宜蘭地檢署尚未發布通緝，警方甚至沒發現，他竟是外逃受刑人，類似案件過往還曾釀成警方死傷，該如何遏止類似情況發生，相關單位還得多加檢討。警方VS.黃姓男子說：「(下車，下車)。」轎車停在路邊，巡邏員警上前攔查，駕駛神情緊張，遲遲不肯開門，警方VS.黃姓男子說：「(趴下，趴著，趴好)。」被警方帶下車搜索，男子看似精神恍惚，警方追查他不只涉及毒駕，一盤查身分他竟還是一名逃犯，記者VS.黃姓逃犯說：「(為什麼要逃)。」雙手上銬，帶著安全帽低頭不語，被帶進刑警大隊，這名黃姓逃犯因為毒品案件，在宜蘭外役監服刑保外就醫後，月初卻驚傳失聯未返回監所。去年10月，罹患舌癌聲請保外就醫，但訪視期間，他卻多次失聯，12月兩度傳訊要求改善，卻還是四處跑，1月5日外役監廢止保外就醫，6日曾聯繫提醒他要返監，但他說隔天要去回診，8日沒如期回監獄還失聯，隔天外役監函請地檢署發布通緝，檢方12日先持拘票到桃園住家，卻沒逮到人，13日逃犯在台北市落網。宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「告知沒有報到，我們1月9日函知地檢署移請辦理了，毒品(罪)，本刑一年，殘刑是6個月。」保外就醫期間，黃姓逃犯在雙北地區四處晃，還被查到拿著紙袋，到超商偷酒好幾次，這次被逮到全因去年12月，他和朋友借車未還遭提告侵占，但即便台北市警方成功攔截到他，第一時間竟不知他的逃犯身分。台北市警文山第一警分局偵查隊長楊志宏說：「在車內查獲安非他命等毒品，我們對其實施唾液快篩檢測，是呈現陽性反應。」保外就醫受刑人脫逃在外一週，檢方還未發布通緝，反倒讓不知情的北市警方逮人，受刑人外逃曾釀成重大警察死傷，如今再有類似案件，如何改善單位間的行政「時間差」，恐怕是檢方急需處置的課題。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
【醫檢築愛、熱血續航】臺大雲林分院醫事檢驗師節暨公益捐血活動 打造韌性醫院溫暖登場
【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 1
宜外役監逃犯「保外就醫」未歸！ 侵占朋友車遭逮
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭外役監一名黃姓受刑人，去年10月因罹患癌症，申請保外就醫，原本今年1月8日就得回到監獄報到，但他卻遲遲沒有現身，直到昨(13)日台北市文山一分局的警方，在路上攔查到這名黃姓受刑人，原來他12月與朋友借車後失聯，開著車子「趴趴造」，朋友前一天才剛到警局報案提告侵占，隔天人就被逮到，警方還在車上搜出毒品安非他命，涉嫌毒駕，黃姓受刑人不只逃不過剩餘刑期，這下還罪加一等。警方VS.黃姓男子說：「下車，下車。」一輛轎車停在路邊，巡邏員警上前攔查，駕駛神情緊張，遲遲不肯開門。警方VS.黃姓男子說：「趴下，趴著，趴好。」被警方帶下車，進行搜索，警方盤查駕駛身分，這才發現，他居然是一名逃犯，原來這名黃姓男子，因毒品案件，在宜蘭監獄外役監服刑，去年10月7日因罹患舌癌，保外就醫，他本來應該在1月8日，返回監獄報到，卻沒有現身，剩餘刑期還有6個月。宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「告知沒有報到，我們1月9日函知地檢署移請辦理了。」宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「毒品本刑一年，殘刑是6個月。」原來黃姓男子，去年12月與朋友借車，之後就聯絡不上，朋友用到警局報案，車子被侵佔，警方13日晚間，在台北市文山區新光路上巡邏時，就發現黃姓男子與被侵佔者的車輛。文山第一警分局偵查隊長楊志宏說：「在車內查獲安非他命等毒品，針對身分查證之後確定他是宜蘭監獄，保外就醫的逃犯，我們對其實施唾液快篩檢測，是呈現陽性反應。」黃姓男子，這下不只得被帶回監獄，服完原本的刑期，還因涉及侵佔毒品公共危險等罪嫌，罪加一等，恐怕得在監獄中待得夠久。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言