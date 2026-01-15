即時中心／黃于庭報導

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉嫌以太陽光電採購收賄百萬，更一審判刑10年；未料檢方又查出，他於多項工程索取並收受廠商賄款，金額同樣高達百萬元，合計12罪遭重判49年8月。值得注意的是，他去（2025）年才因收賄被彈劾，目前仍在審理當中，竟又再度收賄16餘萬，監察院認其嚴重敗壞官箴，昨（14）日全票通過彈劾案。

據悉，陳漢志為通霄鎮第18屆鎮長，於2019年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」，索取並收受得標廠商之賄款新台幣16萬6,733元，案經苗栗地方檢察署檢察官追加起訴，苗栗地方法院判決，其涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

廣告 廣告

綜上所述，監察院認為，陳漢志所為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，於1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳漢志任職鎮長期間，多次藉由辦理通霄鎮政府採購案之機會（總計13案），收受得標廠商之賄款，監察院前於2025年4月1日通過彈劾並移送懲戒法院審理中。除前開13件政府採購案外，他又有利用通霄鎮公墓工程委託專案管理案，索取並收受得標廠商之賄款。

案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院2024年度訴字第620號、2025年度訴字第481號判決，陳漢志犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志擔任通霄鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，核有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／苗栗大貪官慘了！他遭重判49年8月竟又收賄 監察院二度通過彈劾

更多民視新聞報導

財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因

有內鬼！台南照管中心約聘人員5年「搬錢」5400萬買房 下場慘了

黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉

