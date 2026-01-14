苗栗大貪官！前通宵鎮長陳漢志貪污12罪共判刑49年8月 監察院全票彈劾

記者楊士誼／台北報導

無黨籍苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志2019年就任縣長後，就涉嫌利用辦理太陽能採購案、公墓工程採購案、鄉道養護、水土保持、公廁改善等機會，索取並收受廠商賄款。此外，通霄鎮公所108年辦理白沙屯媽祖進香活動，陳漢志向友人邀標，並合意對價期約賄賂，其多項罪名共計被判刑49年8月。監察院今（14）日全票通過林盛豐、蘇麗瓊委員所提彈劾案並移送懲戒法院審理。



監察院指出，被彈劾人陳漢志為通霄鎮第18屆鎮長，於108年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」（下稱通霄鎮公墓工程委託專案管理案），索取並收受得標廠商之賄款新台幣16萬6,733元，案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地院判決被彈劾人犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志所為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院於115年1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出：

一、 陳漢志任職鎮長期間，多次藉由辦理通霄鎮政府採購案之機會（總計13案），收受得標廠商之賄款，監察院前於114年4月1日通過彈劾並移送懲戒法院審理中。除前開13件政府採購案外，被彈劾人又有利用通霄鎮公墓工程委託專案管理案，索取並收受得標廠商之賄款。案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院113年度訴字第620號、114年度訴字第481號判決，被彈劾人犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

二、 被彈劾人擔任通霄鎮鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，核有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

