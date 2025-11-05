苗栗大閘蟹評鑑 選出最優質的大閘蟹

苗栗縣政府五日舉辦年度優質大閘蟹評鑑比賽，評審依每隻大閘蟹身形、香氣、口感進行「盲評」。 （記者謝國金攝）。

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府五日在苑裡漁香園餐廳舉辦全縣大閘蟹評鑑，結果由頭屋蟹農吳克豐拿下「特等獎」，另評選出六名頭等及六名優等獎，並頒獎祝賀得獎蟹農，現在正是最肥美的季節，也歡迎國人到苗栗，品嘗苗栗大閘蟹的好味道。

苗栗縣政府從一０一年開始輔導大閘蟹養殖，經蟹農不斷突破，目前品質已不輸大陸陽澄蟹，市場銷售相當熱絡。今年共有三十二戶農戶投入養殖，養殖面積十八公頃，約三十五萬隻，預估養殖成效可達三成以上。

苗栗縣優質大閘蟹目前已陸續上市，縣府五日也舉辦年度優質大閘蟹評鑑比賽，共有二十六點參賽，評審依每隻大閘蟹身形、香氣、口感進行「盲評」，希望評選出最優質的大閘蟹，讓饕客品嚐。

縣長鍾東錦五日上午到場為蟹農加油，並頒獎祝賀得獎蟹農。他除了肯定蟹農們的努力，也要感謝上海海洋大學團隊協助，輔導業者不斷提升養殖技術，打響「苗栗優質大閘蟹」名聲，

鍾東錦表示，苗栗有絕佳的水質，加上今年天候適宜，苗栗大閘蟹品質可說一年比一年好，尤其現在吃正值肥美，口感一流，歡迎國人來苗栗品嚐苗栗大閘蟹的好味道。

苗栗優質大閘蟹評鑑結果：特等-吳克豐。頭等-張錦雲、邱俊義、巫森桂、葉錦安、陳石豐、林怡樓。優等-王麗華、賴鳳嬌、吳政懋、葉佳任、鄧良洲、李妙貞。