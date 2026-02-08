苗栗天花湖水庫 有望4月動工

苗栗縣長鍾東錦（左三）8日宣布，天花湖水庫已由經濟部核定，並送行政院審核，可望最快在今年4月動工。（謝明俊攝）

苗栗縣鍾氏宗親會8日在頭份市舉行祭祖年會及改選理事長，苗栗縣長鍾東錦也以宗親身分參加，並當眾宣布，天花湖水庫已由經濟部核定，並送行政院審核，日前行政院長卓榮泰來苗栗時，他當面與卓院長咬耳朵，卓院長表示應會予以同意，因此他認為天花湖水庫可望最快在今年4月動工。

鍾東錦昨在向鍾氏宗親報告縣政願景時表示，天花湖水庫應該是台灣最後一座新建水庫，他一上任就全力推動天花湖水庫。他詢問大家是否還記得民國110年頭份市及竹南鎮曾經大停水，大家都經歷過那一陣痛苦，他透露參選縣長時，頭屋鄉鳴鳳村的鄉親來找他，問他對天花湖水庫有什麼看法？他直接闡明水庫土地徵收問題，後來在鳴鳳村拿到超過80％的選票支持，深信對的政策一定能獲得縣民支持。

鍾東錦希望大家支持天花湖水庫興建，因為苗栗縣要推動大矽谷，一定要有充足的水電，水庫就是銀行，有水的時候把水存進水庫裡，沒有水的時候，把水庫的水拿來灌溉，在地方開了3場說明會後，鄉親就點頭答應了。

鍾東錦透露，現在天花湖水庫案子已獲經濟部核定，並送行政院審核，前些日子，行政院長卓榮泰來苗栗，他就趁機向卓「咬耳朵」，獲得正面回應，他認為行政院應會核准天花湖水庫興建，最快可能4月間可以辦理開工。

鍾東錦指出，水庫蓋好後，包括美光、科林開發等國際科技大廠都會來竹南投資，就是看準苗栗縣不會缺水、不會缺電。他不諱言半導體AI產業真的是吃電跟吃水的怪獸，台積電為什麼能在竹南落腳？光這一廠一天就要2萬噸的水，現在花16億元鋪設由鯉魚潭水庫到竹南的輸水幹管。

鍾東錦也不忘酸賴清德總統，直指政治領導人要帶領大家走對的路，這就是政治上所謂的「風行草偃」，就像賴清德因為比較愛搞政治，所以每天的工作就是搞政治、天天鬥爭，就成了綠營的「風行草偃」。他再度強調縣政建設應該要以多數人的利益為利益，他覺得是對的事情他就會堅持跟努力，全力達成目標。