苗栗套房5學生昏迷送醫 熱水器裝室內.疑「關窗」惹禍

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗市一處學生出租套房，5名大學生半夜睡到一半，發生頭暈昏迷的情況，緊急送醫，經過高壓氧治療，還好都已經脫離險況，平安出院，醫師懷疑，這些症狀，是不是一氧化碳中毒所引發，但消防局到場檢測，一氧化碳濃度顯示為零，校方調查，租屋處的熱水器，裝設在室內，學生因為怕吵到鄰居，所以把窗戶關了起來，可能是廢氣無法排出，才會發生這起意外。

住家大樓的陽台裝滿了窗戶，有的緊緊關了起來，有的開一半通風，這裡是苗栗市1處住家大樓，5名大學生在這裡租房子，11日凌晨3點多，先後出現頭暈的情況，還有人昏倒了，緊急送醫急救，當地居民說：「有兩輛救護車，還有好幾個學生，就站在那個門口。」大學生4男1女，合租一層樓同住，這名男學生最早發現狀況不對，他半夜睡到一半發現頭很暈，當事大學生說：「就不舒服啊，就想說先來樓下(透透氣)，對，叫其他人。」其他同學都已經叫起來，但其中一位男學生的房間，對外沒有開窗被發現的時候，已經陷入昏迷。

當事大學生說：「有昏迷，但沒有不醒，到最後就送醫。」學生出現頭暈以及短暫昏倒的現象，懷疑自己疑似缺氧可能是一氧化碳中毒，還好就醫後透過高壓氧治療，都已經脫離險境，苗栗縣大千醫院副院長蔡建宗說：「降低腦部，因為一氧化碳中毒，所造成的神經損傷。」大學生雖然都已經平安出院但後續的病況還要追蹤，消防隊到場勘查，但儀器並未測出一氧化碳濃度殘留。

苗栗縣苗栗消防分隊救護教官温欣凱說：「配戴一氧化碳偵測器，測到數值為零，是否為一氧化碳中毒案件，仍由本局相關人員調查中。」發生這個情況學校也很擔心，校安人員到場發現，當時學生怕吵到鄰居把鋁門窗關了起來，熱水器裝在室內通風不足，廢氣沒有辦法排出去，才會發生意外，除了發出校安通報，提醒學生在租屋要注意安全，也要求房東改善相關設施。

