苗栗奪命撞！翁走斑馬線遭撞飛亡 駕駛：視線昏暗

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗竹南光復路，今（22）日清晨發生死亡車禍，高齡85歲的陳姓老先生，清晨準備出門運動，當時路口是黃燈，老先生行經斑馬線時，慘遭一輛黑色轎車高速撞擊，老先生整個人騰空彈飛重摔在地，送醫傷重不治，肇事的何姓駕駛向警方供稱，因為路口視線昏暗，沒看到老先生才釀禍，警方目前排除酒駕、毒駕。

監視器拍下，老先生走在右側，緩緩的靠近斑馬線，準備過馬路，才走到一半，黑色轎車高速開過來，撞上老先生，他整個人騰空彈飛，重摔在地，猛烈撞擊，老先生騰空飛起將近1層樓高，重摔在馬路上，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，肇事轎車也因撞擊，前擋風玻璃破了一個大洞。

廣告 廣告

附近民眾說：「他都會走出去運動就對了，他會去對面那個宮廟附近走走，他兒子這邊，他會過來這間店看看，我有站在樓上看，我也嚇到。」車禍就發生在苗栗縣竹南鎮光復路口，22日清晨5點多，被撞的85歲陳姓老先生，準備去運動，當時路口是閃黃燈，老先生雖然走在斑馬線上，不過轎車車速相當快，疑似沒踩 剎 車。

竹南分局第五組組長李京翰說：「駕駛酒測值為零初步排除酒駕及毒駕情勢，詳細肇事原因仍待釐清。」肇事的何姓駕駛，向警方供稱是因為路口視線昏暗，沒看到老先生才釀禍，警方調查初步排除，排除酒駕以及毒駕，至於行經路口有沒有適當減速，警方還在調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

Z字形斑馬線.偏心左轉道 苗栗中央路「違規減半」

醫師周佳正遭公車撞死 蔣萬安：擬退縮斑馬線

三重6旬婦走斑馬線遭撞亡 闖燈騎士5年6次無照被抓

