苗栗女兒丘璦珍返鄉特展 震撼展出信仰與土地的靈動之美
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導
苗栗縣政府文化觀光局今（11）日舉辦「靈境畫影．神祇之美—丘璦珍邀請展」開幕記者會，這位從苗栗走向區域藝壇，帶著豐碩成果光榮回歸的傑出藝術家丘璦珍老師，展覽集結了她多年來對台灣信仰文化、自然生態及鄉土人情的深刻體會之作，展現苗栗女兒用藝術回饋故鄉的情懷。
苗栗縣長鍾東錦強調，苗栗是人文薈萃的地方，丘璦珍正是從這片土地孕育而出的藝術之光，多年來，丘老師在台中、新竹、桃園等地持續創作與展出，藝壇聲譽卓著，這次帶著寬廣的文化視野返鄉，是苗栗人的驕傲。
苗栗文觀局長林彥甫表示，「丘老師的歸來不只是一場展覽，更是苗栗母親與女兒的深深相擁」，可看見藝術家多年在外耕耘後的成熟與光亮，及丘璦珍始終不變用畫筆守護土地的初心。
丘璦珍創作風格多變且富有情感張力，擅長以水彩的透明層次與明暗交融，在《祖師廟》、《祖師廟·龍吟》等作品中，透過流動光影與飛揚線條營造出介於真實與神性間的「靈境」，賦予古老建築一種呼吸感與靜謐氛圍。
相較於水彩的空靈，丘璦珍的油畫作品則展現出厚實奔放的生命力量，無論是《白沙屯媽祖繞境》中迸發的奔騰能量，或是《八家將》、《官將首》裡強烈的儀式感，皆將信仰中深刻的人心寄託化為畫布上的情感爆發。
除了宗教題材，丘璦珍亦將觸角延伸至自然生態與日常點滴，她細膩描繪台灣特有種的「石虎系列」，以藝術作為環境關懷的語言，精準捕捉物種的靈動與脆弱；而其生活題材的手稿，則展現出將日常細節化為詩意的觀察力。丘璦珍不僅是在畫面上「再現」景象，更是透過敏銳柔韌的筆觸，將生命經驗重新「轉譯」為牽繫人、土地與信仰的橋梁。
文觀局誠摯邀請鄉親及藝文愛好者，即日起至115年2月1日止，蒞臨第一展覽室一同來感受作品中信仰的安定、土地的溫度與生命的光影，見證這位苗栗女兒用藝術回饋故鄉的深情。更多詳細訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站，或Facebook搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。
照片來源：苗栗縣政府文化觀光局提供
苗栗財力級次變為第4級 陳超明：中央對地方努力創稅友善回應
部苗醫院擴建、大千醫院竹南院區動土 鍾東錦將衝刺健全苗栗醫療版圖
