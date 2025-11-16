苗栗女童遭虐傳聞延燒 縣府深夜闢謠 鍾東錦：錯假訊息已重創六口之家
網路社群Threads日前流傳1則貼文，指苗栗縣某國小1年級女童長期遭繼母虐待，社工卻消極處置，甚至讓孩子在外深夜遊蕩後又被送返原家庭，引發大量網友撻伐；對此，縣政府昨天深夜緊急澄清，表示貼文內容與實際狀況不符，絕無「社工失能」狀況；縣長鍾東錦在臉書感嘆，「網路制裁」壓垮了1個努力在生活縫隙中求生的重組家庭。
縣府指出，案家自7月遭通報後，社福中心、保護社工及教育單位，便同步啟動跨專業介入，密集家訪與風險評估從未中斷，當時確實觀察到家庭教養壓力較高，但未發現外界所描述的「嚴重虐打」情形；近日再接獲相關訊息後，社工同樣在第一時間前往查核，並未見到貼文所述的重大傷害。
然而，考量近期照顧者情緒不穩與家庭衝突升高，社工基於保護兒童安全，昨已有法定依據啟動安置，並提供後續支持服務；社會處強調，網路流傳的資訊不僅失實，部分內容更出現足以辨識個案的細節，已直接對兒童及其家庭造成二度傷害，相關貼文若持續散布，恐觸犯兒權法及其他法律責任。
苗栗縣長鍾東錦亦在臉書感嘆，未經查證的片面敘述，引爆一場「網路制裁」，反而壓垮了一個努力在生活縫隙中求生的重組家庭。他說，這名母親平日靠外送養活五名孩子，其中好幾位沒有血緣關係，生活負荷沉重，卻在網路攻擊下不堪壓力，家庭支持網也因此瓦解。
鍾東錦直言，網路言論自由應建立在負責任的分享上，然而虛假訊息被大量轉傳後，真相往往被憤怒淹沒。他強調，縣府會確保女童的安全與照顧品質，也會持續協助這個六口之家走出困境，但社會必須停止以未查證的內容任意傷害當事人，「輿論是一把雙面刃，願大家都能成為明白人。」
縣府呼籲，若民眾發現疑似兒虐情形，應透過正確管道通報（113兒保專線或110），切勿以未經查核的資訊在網路擴散，以免加深兒少及家庭創傷。
