苗栗女駕駛闖紅燈釀碰撞 71歲男騎士頭受撞擊送醫

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〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市國華路與為民街口，昨(13)日發生轎車闖紅燈，與機車發生碰撞，71歲陳姓老翁當場倒地，頭部受撞擊，緊急送醫急救，幸無生命危險，肇事徐姓女駕駛並無酒駕，供稱因一時恍神，未注意前方號誌，案由警方處理中。

苗栗警方初步調查，徐女(48歲)昨天傍晚駕駛轎車由國華路北往南行駛，行經國華路與為民街路口時，因闖紅燈直行，當時陳翁騎機車由為民街東往西直行行駛，兩車發生碰撞，陳翁當場被撞倒地，頭部受撞擊，緊急送醫急救，幸無生命危險，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍待進一步調查、釐清。

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苗栗警分局今(14)日提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

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