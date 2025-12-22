「苗栗好豐味」熱度持續延燒！膳馨芋頭料理列入2025年節單品 官網正式上架開賣

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 「苗栗好豐味」推動在地農產加工與商品化成果再添一例。日前活動中亮相的特色芋頭料理-芋頭清燉糯米雞，因其綿密口感與層次豐富的風味獲得消費者高度評價，上市後銷售表現十分亮眼，成功吸引市場關注。膳馨餐飲集團表示，基於消費者的實際回饋，決定將此品項納入 2025 年度年菜規劃，已於膳馨官網正式開放預購。

此次獲得肯定的芋頭料理以公館地區盛產的優質芋頭為核心食材，搭配主廚精心調製的呈現方式，芋頭清燉糯米雞完整展現出芋頭的鬆軟、香氣與自然甜度。料理推出後，不僅試吃者反應熱烈，也在實際販售中創下亮眼成績，顯示地方農產透過專業團隊的再設計，可成功跨越不同族群口味偏好，展現更高的市場接受度。

膳馨餐飲集團表示，基於消費者的實際回饋，決定將此品項納入 2025 年度年菜規劃，已於膳馨官網正式開放預購。（圖/膳馨餐飲集團提供）

膳馨餐飲集團表示，近年消費者愈加重視食材來源與料理品質，這道料理受到歡迎，代表在地農產的風味具備足以走入家庭餐桌的獨特魅力。基於消費者對該品項的高度評價與明確需求，團隊決定將此料理列入 2025 年年菜選項之一，期盼讓更多家庭在春節團聚時，能以佳餚形式品嚐來自苗栗的好味道。

此次獲得肯定的芋頭料理以公館地區盛產的優質芋頭為核心食材，搭配主廚精心調製的呈現方式，芋頭清燉糯米雞完整展現出芋頭的鬆軟、香氣與自然甜度。（圖/膳馨餐飲集團提供）

該芋頭料理目前已在膳馨餐飲集團官網正式上架，開放民眾預購。縣府鼓勵民眾踴躍支持，以行動品味苗栗農產的獨特風土，也讓地方好味道在年節團聚時刻走入更多家庭，成為象徵祝福與團圓的美味印記。