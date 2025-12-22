苗栗好豐味「芋頭糯米雞」膳馨納入年菜單品

▲「芋頭清燉糯米雞」，綿密口感與層次豐富風味獲得消費者好口碑，上市後銷售亮眼，（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 「苗栗好豐味」推動在地農產加工與商品化成果再添一例：一道特色芋頭料理「芋頭清燉糯米雞」，因其綿密口感與層次豐富風味獲得消費者好口碑，上市後銷售亮眼，知名膳馨餐飲集團決定納入金馬年年菜規劃，已於官網開放預購。

「苗栗好豐味」端出的「芋頭清燉糯米雞」，是以公館地區盛產的優質芋頭為核心食材，搭配主廚精心調製的呈現方式，芋頭清燉糯米雞完整展現出芋頭的鬆軟、香氣與自然甜度。料理推出後，不僅試吃者反應熱烈，也在實際販售中創下亮眼成績，顯示地方農產透過專業團隊的再設計，可成功跨越不同族群口味偏好，展現更高的市場接受度。

▲「芋頭清燉糯米雞」，綿密口感與層次豐富風味獲得消費者好口碑，上市後銷售亮眼，（圖／業者提供）

膳馨餐飲集團表示，近年來消費者愈加重視食材來源與料理品質，這道料理受到歡迎，代表在地農產的風味具備足以走入家庭餐桌的獨特魅力。基於消費者對該品項的高度評價與明確需求，團隊決定將此料理列入年菜選項，期盼讓更多家庭在春節團聚時，能以佳餚形式品嚐來自苗栗的好味道。

這道風味獨特的芋頭料理已在膳馨餐飲集團官網正上架，開放民眾預購。縣府鼓勵民眾踴躍支持，以行動品味苗栗農產的獨特風土，也讓地方好味道在年節團聚時刻走入更多家庭，成為象徵祝福與團圓的美味印記。

