苗栗婦路口鬼切被撞死！法官認證「完全閃不掉」…肇事駕駛獲判無罪
記者吳泊萱／苗栗報導
苗栗縣頭份市2024年3月發生一起死亡車禍，一名65歲胡姓婦人騎機車在路口鬼切，與後方直行的廂型車發生碰撞，導致胡婦傷重不治。事後廂型車駕駛林男被依過失致死罪起訴，但法官審理認為胡婦切換車道不到1秒就發生碰撞，林男根本無法閃避，因此判決林男無罪。
檢警調查，去年3月29日下午3時許，林男（59歲）駕駛廂型車沿隆恩路內側行駛；胡婦（65歲）騎機車沿隆恩路外側車道行駛，打算左轉中正一路82巷，她從外側車道斜行至靠近內側車道處，又直行一小段距離後，突然跨越雙實白線，與後方林男駕駛的廂型車發生碰撞，胡婦因傷勢嚴重，送醫不治。
檢察官認為，林男行經閃黃燈路口時，時速約72公里，未依規定減速慢行並注意前方路況，且該路段限速60公里，認定林男因超速引發死亡車禍，偵結後依過失致死罪起訴林男。
法院審理期間，林男坦承發生事故，但否認有過失；辯護律師也主張，林男超速與胡婦死亡並無具體因果關係，關鍵是胡女突然違規變換車道。
法官當庭勘驗事發行車紀錄器，發現胡婦在下午3時36分13秒時，打亮左側方向燈，15秒初時切換車道，15秒末時兩車發生碰撞，從畫面可確認胡婦變換車道到發生碰撞，時間間隔不到1秒鐘。
法官舉「美國北佛羅里達州立大學警察科技管理學院」於事故重建分析所採用的反應時間為基準，即便車輛依速限60公里行駛，仍需要至少43.33公尺距離才來得及煞車，避免事故發生。而根據事故畫面以google earth量測，兩車當時距離約24.5公尺，因此推斷林男根本無法閃避。
法官指出，根據道路交通安全規則規定，閃光黃燈路口減速慢行，主要是針對不同行向的車輛、行人，並不包含「同向」車輛，且本案經事故鑑定會鑑定後，也認為是胡婦違規變換車道釀禍，林男措手不及，無肇事因素，因此判處林男無罪。
