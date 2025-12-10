苗栗嬤愛上男網友想約會！衝超商買點數繳「見面保證金」…暖警急勸阻

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗69歲婦人與男網友大談黃昏之戀，結果卻遇到交友詐騙，差點被騙走積蓄。（圖／翻攝畫面）

苗栗後龍鎮一名69歲徐姓婦人，日前在LINE上認識一名男網友，因招架不住對方甜蜜攻勢，陷入愛情詐騙。為了跟對方約會，婦人跑到超商購買3萬元遊戲點數打算繳「見面保證金」，幸好超商店員發現不對勁報警處理，經員警苦勸，婦人這才放棄買點數，保住積蓄。

苗栗縣後龍分駐所於8日接獲超商店員報案，表示一名婦人疑似遭遇詐騙，員警獲報後立即趕往現場，發現是一名69歲的徐姓婦人想購買3萬元遊戲點數。

廣告 廣告

員警詢問婦人購買目的時，對方表示是幫兒子代買，但員警請求撥電話給兒子確認時，卻被婦人拒絕，經警方耐心溝通後，婦人才吐實，表示購買點數是為了支付「見面保證金」。

原來婦人日前透過LINE認識一名男網友，被對方的甜蜜攻勢打動，想與對方外出約會，但對方卻說要見面必須支付保證金才能赴約，婦人信以為真打算買點數付款。

警方一聽立刻指出這是典型的交友詐騙，幸好超商店員機警報案，員警及時到場勸阻，成功阻止婦人購買點數卡，保住積蓄。

竹南分局提醒，凡是以「購買點數」、「事前保證金」、「見面費」等名義要求匯款或轉帳者，幾乎都是詐騙手法。民眾如有任何疑慮，可撥打 165 反詐騙專線或 110 報案電話查證，警方將第一時間協助，避免落入詐騙陷阱。

更多三立新聞網報導

醫大兒被酒駕撞死！無照洗車工只判10年…主播父慟哭：毫無公平正義可言

洗車工無照酒駕撞死醫大生！一審宣判結果曝…2罪合併判10年

139縣道「死亡彎道」又出事！22歲男騎「50萬重機」撞路樹…一度命危

與男友吵架喝茫墜樓！台中女「慘摔2樓平台」…全身疼痛送醫

