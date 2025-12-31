苗栗學子全國及國際比賽表現亮眼 縣長頒獎表揚優秀師生

苗栗學子全國及國際比賽表現亮眼縣長鍾東錦頒獎表揚優秀師生共計頒發三十六萬六千元。（記者江乾松攝）

苗栗學子在全國中小學客家藝文競賽表現亮眼，共拿下十項第一名，另有八校獲第二名、四校獲第三名三校獲第四名，總獲獎數為全國第一，縣長鍾東錦昨三十一日頒獎表揚獲獎師生，共計頒發三十六萬六千元，期勉他們繼續努力，追求卓越，繼續擦亮苗栗客家大縣招牌。

今年全國中小學客家藝文競賽於十二月初在正修科技大學舉辦，苗栗縣共二十五支隊伍與全國八十六支隊伍較勁，在歌唱表演、口說藝術及戲劇三大類共十五項組別中，獅潭國小附幼、公館國小附幼、建功國小、建國國小、文山國小、建國國中及獅潭國中等七校榮獲第一名。瑪奇兒幼兒園、僑樂國小、啟文國小、造橋國小、新英國小、山腳國小、公館國小及文山國小拿到第二名；三義名人幼兒園、三之三幼兒園、南庄國小、卓蘭國小等四校榮獲第三名；永興國小、建功國小及育英國小等三校榮獲第四名。

另有君毅中學國中部陳永昇、李玥彤及鍾享廷於中華民國第六十五屆中小學科學展覽會中以主題「真空能加速醃製食物?高壓可以嗎?探究氣壓對醃製速率的影響」，榮獲國中組生活與應用科學（二）科第一名；照南國小學生解茲喬、解昕侑於蒙古烏蘭巴托舉辦之「2025世界城市杯三算全能競賽」勇奪金牌。

文華國小徐渥然、明仁國中董有樺、苗栗國中羅佑恩及建臺中學國中部謝緁展四位學生，遠赴杜拜參賽，在「二0二五亞太區機器人競賽（RoboCup Asia-Pacific,RCAP）」勇奪機器人青少年盃救援線初級組第一名。

苗栗縣長鍾東錦昨三十一日頒獎表揚獲獎師生，議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、廖秀紅、楊明燁、陳春暖、張志宇、以及三義鄉長呂明忠、獅潭鄉長劉淑能、南庄鄉長羅春蓮、卓蘭鎮長詹錦章、造橋鄉長徐連斌等人也到場恭賀。

縣長鍾東錦表示，苗栗是各家大縣，「客家話是我們的根本，客家精神是苗栗子弟都要去學習」，這次苗栗學子在老師的帶領下拿到這麼多獎項感到光榮與歡喜，也希望孩子們再接再厲，將老祖宗留下來的語言、文化、智慧、技藝等等傳承下去，永遠保持苗栗客家大縣。此外，縣長表示，今年在三算、機器人比賽方面，苗栗學子在國際賽場上發揮實力拿下非常好的成績，算術不僅讓頭腦清晰訓練反應，機器人更是未來趨勢，恭喜獲獎學子他們不僅是苗栗之光更為台灣爭光，期盼未來有更多苗栗學子在專業領域繼續發光發熱。