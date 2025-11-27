▲苗栗學子挑戰國際賽事最高殿堂，勇奪2025亞太機器人世界盃冠軍。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2025年亞太機器人世界盃（RoboCup Asia-Pacific,RCAP）於11月12至15日在阿拉伯聯合大公國阿布達比國際展覽中心（ADNEC）盛大登場，吸引來自中國、南韓、印度、日本及中東多國隊伍參賽。本縣的跨校代表隊「Miaoli Green 1」隊勇奪 RoboCupJunior Rescue Line 初級組世界冠軍，「Miaoli Green 2」隊則獲高級組第五名(截稿前已提出申覆，有機會升列第三名），為本縣及臺灣在國際舞台上贏得佳績。

今年 RCAP 匯聚亞洲太平洋地區規模最大、技術水準最高的青少年與研究級機器人隊伍，RoboCupJunior Rescue Line賽事更是備受矚目。該項目模擬災難救援，參賽團隊需設計自走式機器人執行路線追蹤、跨越障礙及辨識受困者等任務，全面考驗機構設計、程式邏輯與臨場應變能力。

在初級組競賽中，由明仁國中董有樺、建臺中學國中部謝緁展、苗栗國中羅佑恩及文華國小徐渥然組成的「Miaoli Green 1」，在教練鐘武成指導下，以 OpenAI、C++、3D列印與焊接等技術打造高穩定性的救援機器人。在全英文競賽環境中，於路徑判讀、環境感測及機電整合等環節展現卓越實力，一舉拿下世界冠軍。

在高級組競賽中，由建臺高中張日瀚、竹北高中孫胤曦（畢業於明仁國中）、明仁國中陳彥慶與羅佑騰組成的「Miaoli Green 2」，面對更高難度的任務挑戰及伊朗、日本等強隊競爭時，展現精準控制、策略佈局與臨場應變力，不僅拿下第五名，更以高水準表現證明苗栗學子的實力已與國際接軌，表現亮眼。

教育處葉芯慧處長表示，本次國際賽事成果展現本縣多年推動科技教育的深厚能量。學生在跨校合作、探究實作與問題解決方面的亮眼表現，充分反映本縣科技教育的紮實基礎。教育處將持續透過「科技教育推動總體計畫」及科技中心跨校共學平台，深化學生科技素養並擴大國際視野。

鍾東錦縣長指出，科技教育的核心不僅是競賽成績，更是帶領學生勇於探索、創造價值並迎向挑戰的重要歷程。縣府將持續強化產學合作、拓展國際交流，並導入 AI、永續科技、智慧生活等新興議題，打造多元創新的學習環境，讓苗栗的孩子在地扎根、放眼世界，在國際舞台持續發光發熱。