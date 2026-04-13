苗栗學子體育創佳績 縣長表揚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

竹南高中學生姚宥米（前排右三）參加「2025亞洲帕拉青年運動會」榮獲T71女子100公尺金牌，縣長鍾東錦（前排右四）13日特別接見表揚。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動三級學校各類體育運動成果豐碩，竹南高中學生姚宥米參加「2025亞洲帕拉青年運動會」，榮獲T71女子100公尺金牌，照南國小等8校參加3項全國大賽，勇奪22金14銀16銅的輝煌戰績，縣長鍾東錦13日接見表揚優秀的大小選手及教練、校長，期望大家再接再厲為苗栗爭光。

竹南高中學生姚宥米不因身體不便，全力投入個人百米競賽訓練，已成了苗栗縣最感動人心的運動選手，近幾年更在多個國內外重要賽事中獲獎，鍾東錦特別肯定她的傑出表現。這次姚宥米獲得「2025亞洲帕拉青年運動會」T71女子100公尺金牌，不僅象徵姚宥米卓越的競技實力，更展現堅韌不拔、永不放棄精神。

廣告 廣告

照南國小等8校參加「2026年港都盃全國田徑錦標賽」、「115年台北市春季全國田徑公開賽」及「115年新北市青年盃全國田徑公開賽」3項全國大賽中，共奪得22金14銀16銅的輝煌戰績，展現苗栗縣田徑基層訓練的扎實成效。

另外「114學年度第47屆中正盃全國溜冰錦標賽」，由興華高中等9校聯手奪得7金4銀2銅。「114學年度全國中正盃民俗體育運動錦標賽」，後龍國小等7校榮獲7金6銀2銅，體現平日扎實訓練的成果，與對傳統體育的熱情傳承。

苑裡國小則在「114年躍動青春全國躲避球大賽」及「115年第69屆和家盃排球錦標賽」脫穎而出勇奪冠軍。13日頒獎表揚儀式中共頒發近81萬元獎勵金，肯定169位選手與教練的辛勤付出。