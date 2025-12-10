苗栗學校營養午餐明年起免費 鍾東錦偕鄉鎮市公所合作推動 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣目前有11鄉鎮學生營養午餐免費，苗栗縣長鍾東錦推動明年9月下學年度起，餐費提高到60元，縣府、鄉鎮市公所各分攤一半，希望18鄉鎮市都可以免費，創全國之舉；他認為，此舉不僅是社福政策，亦能減輕年輕人負擔，吸引青壯年返鄉。

鍾東錦說，營養午餐免費不僅是社福政策，其背後代表的意義，絕非一餐一食那麼簡單。苗栗正處於科技城市轉型的關鍵時刻，當務之急不只是招商引資，另一個關鍵的議題是，如何把這些來到苗栗就業的人口，就此留在苗栗。

鍾東錦指出，以擴大人口遷徙進來的誘因，去彌補人口外流出去的效應，尤其現在年輕人生育意願低，那為何不嘗試把其他城市的現有人口吸納過來，成為「新苗栗人」，在此落地生根，組建家庭？

「別的縣市有的福利，在財政足供支應的前提下，我們也必須要有。」鍾東錦認為，老齡化社會已是不可逆趨勢，鼓勵年輕人生小孩之餘，搶人才、搶人口，縣府必須有積極策略推行。他坦言，也許無法做到向六都看齊，但至少減輕年輕人負擔是必要之舉，返鄉就業4個字聽起來很偉壯，但如果沒有更全面的社會政策加持，也只是讓這些年輕人們回到一個更缺乏發展性的地方生活而已。

鍾東錦進一步說，不要為難、不要委屈，要讓苗栗成為一個嚮往城市，建構強大的吸引力，收納國內新移民，苗栗的長照政策、社福政策，都在陸續更新啟動；苗栗的平均薪資優於全國中間水平，苗栗的消費物價低於臨近科技城市，以長期投資的角度來看，苗栗確實宜靜宜居。他說，「縣府與鄉鎮市各出一半，孩子們的營養午餐明年起免費，言出必行。」

照片來源：苗栗縣政府提供

