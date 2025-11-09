苗栗客家廣場舞比賽社會組初賽登場 洋溢音樂和舞者熱情

第一名獎金三萬元苗栗客家廣場舞比賽社會組初賽登場縣府廣場洋溢音樂和舞者熱情。（記者江乾松攝）

▲第一名獎金三萬元苗栗客家廣場舞比賽社會組初賽登場縣府廣場洋溢音樂和舞者熱情。（記者江乾松攝）

「一一四年苗栗客家藝文嘉年華–廣場舞比賽」社會組初賽八日晚間在縣府第一辦公大樓前廣場登場，共有二十四支隊伍角逐前十名晉級總決賽。副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍夫人詹美娟到場為選手們加油，兩人看到精采處頻頻鼓掌，還隨著音樂節拍扭動起來。縣府廣場整晚洋溢著輕快的音樂和舞者熱情，活力十足，也讓人見識到廣場舞的無限魅力。

廣告 廣告

「客家藝文嘉年華活動-廣場舞比賽（禾埕練武功）」已連續舉辦七年，活動一年比一年盛大，好評不斷。每年社會組報名人數皆秒殺，今年特別增加社會組初賽，共計二十四隊報名，分兩區辦理。

第一區的鄉鎮為頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮，八日晚間在縣府第一辦公大樓前廣場登場，另外，第二區的鄉鎮為竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮，九日在竹南運動公園籃球場辦理。

八日晚間登場的隊伍分別為：社團法人苗栗縣體育促進會、苗栗縣體育會廣場舞委員會–苗栗市福星幸福舞蹈班、苗栗縣世界土風舞協會、苗栗縣義民祠發展協會、苗栗市文山社區土風舞班、苗栗縣恭敬活力健康推展協會土風舞班、展夢圓藝術舞蹈團、大湖鄉婦女會新庄民廣場舞、公館鄉中義社區發展協會舞蹈班、苗栗市玉華社區發展協會土風舞班。

依序上場的隊伍，不但舞衣和道具都精心挑選、裝扮，參賽選手也不乏高齡長者，甚至還有八十八歲的阿嬤，她們的精神活力，令人嘆服，精湛舞藝及曼妙舞姿，更讓現場觀眾掌聲不斷，很多人還不禁跟著輕快的音樂跳起舞來，讓縣府廣場整晚舞力全開、活力十足。

副縣長邱俐俐指出，全世界都有人跳廣場舞，但只有苗栗縣用客家歌曲，以熱情、活力與創意，跳出不一樣風情的「客家廣場舞」，充分展現出苗栗客家精神，獨樹一幟。邱俐俐表示，十一月二十二日、二十三日下午五時在頭份尚順育樂世界空橋下廣場，除了社會組決賽外，還有幼兒、學生組各十隊的總決賽，各組將選出前三名、優勝及佳作等，獎金從三萬元到六千元不等，總獎金超過五十萬元，歡迎大家共下來「鬥鬧熱」，為選手加油打氣，一起感受廣場舞的無限魅力。